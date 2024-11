Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

Trump critica la idea de que las mujeres no le digan a sus maridos por quién votan

El expresidente Donald Trump criticó la idea de que las mujeres no le digan a sus maridos por quién votarán después de un anuncio de la campaña de Harris que decía que las mujeres podían guardarse su voto para sí mismas.

"¿Pueden imaginarse a una esposa que no le diga a su marido por quién votará? ¿Alguna vez escucharon algo así? Incluso si tienen una… mala relación, se lo van a decir a su marido. Ese es un anuncio ridículo. Muy estúpido", dijo Trump en "Fox & Friends Weekend".

El expresidente también atacó los comentarios del empresario Mark Cuban de que Trump evita a las "mujeres fuertes e inteligentes". "Conoces a muchas de las mujeres con las que trato y que he tenido. Y podría repasar esa lista, pero es larga, incluido el hecho de que estoy casado con una mujer bastante fuerte", respondió Trump.

Trump repitió que no conocía al comediante Tony Hinchcliffe, quien hizo la broma ofensiva sobre Puerto Rico en el mitin del expresidente en el Madison Square Garden, y dijo que no ha escuchado el chiste, a pesar de que ocurrió hace casi una semana.

"Eliminaron esa hermosa, increíble y patriótica velada, y la mancharon un poco con un comediante que no tengo idea de quién es", dijo Trump.

Si bien Trump dijo que no ha escuchado el chiste, se aprovechó de las consecuencias del comentario a principios de esta semana cuando usó un chaleco de seguridad naranja y amarillo brillante antes de subirse a un camión de basura, con un gran cartel de "TRUMP" estampado en el costado. La medida fue en respuesta a un comentario confuso del presidente Joe Biden que parecía insultar a los votantes de Trump como "basura" después de la broma del comediante.

Este sábado, Trump también criticó a Harris tras los comentarios que hizo la vicepresidenta el viernes de que la retórica violenta del expresidente "debe ser descalificatoria" después de que dijo que la exrepresentante Liz Cheney debería ser atacada "con nueve cañones".

"No creo que esté calificada para postularse en absoluto. Y ya saben que le gusta usar mi término, he estado diciendo que no está calificada", dijo Trump. "De repente, usa mi término".