(CNN) – Donald Trump, quien dijo el domingo en Pensilvania que lamenta haber dejado la Casa Blanca en 2021, está terminando la campaña de 2024 de la misma manera que la comenzó: repartiendo una mezcla de retórica violenta y despectiva y repetidas advertencias de que no aceptará si llega la derrota.

En un mitin en el estado clave que debe ganar, el expresidente dijo a sus partidarios que “no debería haber dejado” el cargo después de perder las elecciones de 2020, describió a los demócratas como “demoníacos” y se quejó de una nueva encuesta que ya no lo muestra liderando en Iowa, donde ganó dos veces.

Trump dedicó gran parte de su discurso a despotricar contra la supuesta interferencia electoral de este año y a lamentarse por haber dejado el cargo tras perder ante Joe Biden hace cuatro años. El día que dejó el cargo, Estados Unidos tenía la “frontera más segura de la historia de nuestro país”, afirmó Trump.

“Sinceramente, no debería haberme ido”, continuó recordando las consecuencias de las últimas elecciones.

Trump, reconociendo que se había salido del guión en un condado que ganó por más de 15 puntos en 2020, afirmó nuevamente sin pruebas, que esta votación estaba arreglada en su contra.

“¿No es esto mejor que mi discurso?”, dijo Trump. “Porque, honestamente, alguien tiene que hablar de esto”.

Sus comentarios marcaron una continuación del mensaje cada vez más vengativo que dominó las últimas semanas de su campaña: promesas de tomar represalias contra sus rivales políticos, diatribas furiosas y amenazantes contra órganos de prensa, afirmaciones cada vez más extravagantes sobre las elecciones de 2020 y su deseo de tener el poder total si vuelve la presidencia.

En un momento, el expresidente, que ha sido objeto de al menos dos intentos de magnicidio, dijo que “no le importaría” si un hombre armado que le apuntara también disparara a través de “las noticias falsas”.

“Tengo este trozo de vidrio aquí, pero lo único que tenemos aquí son noticias falsas, ¿no? Y para atraparme, alguien tendría que atravesar las noticias falsas”, dijo Trump en un mitin en Lititz, Pensilvania. “Y eso no me molesta tanto. No me molesta”.

Un portavoz de la campaña de Trump dijo después del mitin que el expresidente en realidad estaba reflexionando sobre cómo la prensa lo estaba protegiendo.

“El presidente Trump estaba diciendo que los medios estaban en peligro ya que lo estaban protegiendo y por lo tanto, ellos mismos estaban en gran peligro, y también deberían haber tenido un escudo protector de vidrio. No puede haber otra interpretación de lo que dijo. ¡En realidad estaba velando por el bienestar de ellos mucho más que por el suyo propio!”, dijo Steven Cheung en un comunicado.

La nueva ronda de amenazas y declaraciones escandalosas del expresidente pone fin a una campaña con uno de los mensajes finales más oscuros y amenazadores de la historia moderna de Estados Unidos. En las últimas semanas, Trump ha redoblado su compromiso de utilizar a las fuerzas armadas para combatir al “enemigo interno” civil y ha reflexionado –con el pretexto de argumentar que él era el candidato a favor de la paz– sobre cómo le iría a la exrepresentante Liz Cheney, una de sus críticas republicanas conservadoras más acérrimas, con armas “apuntando a su rostro” en una zona de guerra.

Este fin de semana ha traído consigo su propia serie de momentos extraños. El domingo, Trump dijo a la NBC que la reciente publicación de Robert F. Kennedy Jr. en X sobre la eliminación del flúor del agua pública si Trump ganara la reelección “me parece bien”.

“Bueno, todavía no he hablado con él sobre eso, pero me parece bien”, dijo Trump a la NBC. “Sabes, es posible”.

Y una noche antes, en Carolina del Norte, Trump se rió entre dientes con aprobación ante la sugerencia de un miembro del público de que la vicepresidenta Kamala Harris trabajaba como prostituta. Después de que Trump insistiera una vez más en que Harris no trabajaba en un McDonald’s cuando era más joven, un partidario en Greensboro gritó: “¡Trabajaba en una esquina!”.

Trump se rió, hizo una pausa y luego declaró: “Este lugar es increíble”.

Mientras la multitud se reía, añadió: “Sólo recuerden que son otras personas las que lo dicen, no soy yo”.

Su respuesta al crudo comentario subrayó cómo la podredumbre en el discurso político estadounidense, una espiral de larga data, se aceleró después de la llegada de Trump a la campaña presidencial en 2015. Es un contraste con siete años antes, cuando un partidario de John McCain dijo durante un evento de campaña que Barack Obama estaba mintiendo sobre su identidad, afirmando “Él es un árabe”, y el entonces candidato del Partido Republicano le quitó el micrófono de las manos, insistiendo en que su rival era “un hombre de familia decente (y) ciudadano con el que simplemente tengo desacuerdos sobre cuestiones fundamentales”.

Pero incluso entonces, Trump estaba al acecho. Pronto emergería como uno de los principales defensores de la teoría conspirativa sobre el “birther”, una narrativa racista que decía que Obama no había nacido en Estados Unidos.

En el período previo a las elecciones de este año, Trump ha utilizado el nombre completo del expresidente –Barack Hussein Obama– en un intento de demonizarlo. Con frecuencia pronuncia mal el nombre de pila de Harris, aunque ya ha demostrado que sabe la forma correcta de decirlo y la ha llamado “vicepresidenta de mi**da”.

En otras ocasiones, Trump ha caído en la farsa. Durante un mitin en Latrobe, Pensilvania, el mes pasado, dedicó un rato a recordar el cuerpo desnudo del gran fallecido golfista Arnold Palmer.

“Arnold Palmer era todo un hombre, y lo digo con todo el respeto a las mujeres, amo a las mujeres”, dijo Trump. “Era fuerte y duro, y me negué a decirlo, pero cuando se duchaba con los otros profesionales, al salir de allí decían: ‘Oh, Dios mío. Eso es increíble’”.

El mensaje de Trump a las mujeres (y cada vez más sobre ellas) también se ha vuelto cada vez más extraño. En un mitin en Green Bay, Wisconsin, la semana pasada, dijo a la multitud que sus asistentes le habían pedido que dejara de decir que él sería el “protector” de las mujeres estadounidenses, en parte porque lo consideraban inapropiado.

“Señor, por favor no diga eso”, afirmó Trump, quien le aconsejaron. “¿Por qué? Soy presidente. Quiero proteger a las mujeres de nuestro país. Bueno, lo voy a hacer, les guste o no a las mujeres”.

Las encuestas recientes muestran que el expresidente va por detrás de Harris entre las mujeres por un margen significativo, en todos los grupos demográficos. Ni Trump ni sus aliados han negado las cifras y en cambio han implorado a más hombres que voten.

“El voto anticipado ha sido desproporcionadamente femenino”, dijo Charlie Kirk, el líder de un grupo de derecha al que Trump le ha confiado la gestión de gran parte de su estrategia de campo. “Si los hombres se quedan en casa Kamala es presidenta. Es así de simple”.

Kamala Harris ha contrarrestado las sombrías ofertas de Trump con promesas de poner fin a los enfrentamientos tribales que han definido la mayor parte de la última década.

“Nuestra democracia no exige que estemos de acuerdo en todo. Ese no es el estilo americano”, dijo Harris durante un discurso la semana pasada desde el Ellipse en Washington. “Nos gustan los buenos debates. Y el hecho de que alguien no esté de acuerdo con nosotros no lo convierte en ‘el enemigo interno’. Son familiares, vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo”.

“Puede resultar fácil olvidar una verdad sencilla”, añadió. “Pero no tiene por qué ser así”.

La vicepresidenta también ha puesto el foco en los ataques de Trump a sus rivales y detractores, incluida una insistencia persistente en que quiere usar el poder del gobierno federal para castigarlos. En cambio, a Harris le gusta decir que está centrada en las políticas, como el impulso para restablecer el derecho al aborto federal tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe vs. Wade.

“El primer día, si es elegido Donald Trump entrará en esa oficina con una lista de enemigos”, dijo Harris en Washington. “Cuando sea elegida, entraré con una lista de tareas pendientes llena de prioridades sobre lo que haré por el pueblo estadounidense”.