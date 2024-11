(CNN) – Antes de las elecciones de 2020, Nike lanzó una campaña repleta de estrellas para movilizar a la gente a votar llamada “You Can’t Stop Our Voice”. El video comienza con una mezcla de algunas de las mayores estrellas del deporte, incluidos LeBron James y Naomi Osaka, y termina con ellos vistiendo camisetas con la frase “VOTE”.

Nike no estaba sola. Under Armour lanzó la campaña digital “Run to Vote”, que mostraba a corredores vistiendo su ropa deportiva y ofrecía recursos para registrarse para votar en su sitio web. Absolut Vodka lanzó “Vote First Drink Second”, el primer anuncio en video de la marca en años. La empresa también dio a sus empleados el día libre para votar.

Pero en 2024, en un ciclo electoral tan divisivo como siempre, estas mismas empresas y muchas más han sido menos activas a la hora de fomentar el voto. Los anuncios llamativos y repletos de estrellas simplemente no existen.

Si bien Nike no lanzó una campaña digital para 2024, el gigante de la indumentaria deportiva dice que se asoció con los grupos no partidistas Time to Vote y When We All Vote y permitió que los empleados se tomen tiempo libre para votar.

“NIKE, Inc. tiene una sólida trayectoria en brindar a los empleados estadounidenses los recursos y el tiempo que necesitan para votar. Ofrecemos a los empleados estadounidenses elegibles opciones de tiempo libre remunerado para garantizar que todos tengan el tiempo, el acceso y la oportunidad de emitir su voto”, dijo la compañía a CNN en un comunicado.

Under Armour y Absolut no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Mantenerse al margen durante estas elecciones puede ser una buena decisión comercial, ya que el 52% de los estadounidenses afirman haber boicoteado una marca porque guardó silencio sobre un tema político, o compraron o evitaron marcas en función de sus ideas políticas, según un informe de la firma de relaciones públicas Edelman. Eso supone un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto a 2023.

A pesar de la naturaleza no partidista de las campañas para movilizar a la gente para que vote, las empresas pueden ver cualquier apariencia política como un riesgo que no vale la pena correr.

“No hay literalmente ningún retorno de la inversión en involucrarse en política porque vas a fastidiar a la mitad de tu audiencia sin importar el lado que elijas”, dijo Peter Shankman de la empresa de marketing BluShark Digital. “Incluso si no eliges un lado, nadie va a decir: ‘Vaya, voy a cambiar de marca de zapatos o de zapatillas deportivas porque quieren que vote’”.

A algunas marcas más pequeñas no les importa la atención

No todas las empresas estadounidenses guardan silencio a la hora de alentar a los votantes. Algunas marcas han tenido éxito y obtenido la aceptación de sus consumidores con una campaña para alentarlos a votar durante esta temporada electoral.

La empresa de ropa de dormir online Petite Plume creó una línea de pijamas con lemas bordados como “Vote” y “Future President” y “Future Voter” para su colección infantil. La empresa también dona el 20% de las ganancias de las ventas de su línea personalizada a I Am a Voter , una organización no partidista que tiene como objetivo educar y movilizar a los votantes.

“Hemos sido muy cuidadosos de no inclinarnos en ninguna dirección”, dijo Emily Hikade, la fundadora de la empresa. “Creo que la mayoría de nuestros clientes se dan cuenta de lo importante que es salir a votar ahora mismo, más que nunca, hacer oír tu voz, sin importar por quién estés votando”.

Away, una marca de equipaje y accesorios de viaje, hizo un esfuerzo adicional para apoyar la votación. La empresa creó las maletas I Am a Voter en asociación con el grupo no partidista y convirtió 15 de sus tiendas en sitios de registro de votantes en el Día Nacional del Registro de Votantes.

“Siempre que una marca toma una postura, existe un riesgo inherente. Pero para nosotros, es una cuestión de autenticidad”, dijo Jen Rubio, CEO y cofundadora de Away, en un correo electrónico a CNN. “Involucrarnos en la participación de los votantes se alinea profundamente con nuestros valores. No se trata de promover ningún punto de vista en particular; se trata de apoyar el derecho fundamental a participar”.

Según Shankman, la clave para que las marcas logren que sus campañas de movilización de votos funcionen es conocer a su público. Una marca con un gran porcentaje de clientes con ideas afines adoptará fácilmente su mensaje.

“Nadie está diciendo que no se pueda sentir pasión por las próximas elecciones”, dijo Shankman. “Pero hay que entender que no todo el que utiliza su empresa o compra su producto va a pensar de la misma manera que usted. Nunca le diría a un cliente que se meta en política, pero si lo va a hacer, al menos que comprenda a su público”.