Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

Dos grupos cruciales podrían decidir las elecciones en estados clave, según una experta

La última encuesta de Iowa publicada este fin de semana mostraba a Kamala Harris ligeramente por delante del expresidente Donald Trump en un estado que él había ganado anteriormente, en parte gracias al apoyo entre las mujeres a la vicepresidenta, lo que pone de relieve el papel que el género ha desempeñado en estas elecciones.

Esta brecha de género también se ha visto en otros estados, dijo Sara Sadhwani, profesora asistente de política en Pomona College.

Pero, según ella, esa brecha de género cambia en función del nivel educativo: las mujeres con estudios universitarios tienden a apoyar más a Harris, mientras que tanto los hombres como las mujeres sin estudios universitarios se inclinan en sentido contrario.

Y estas mujeres podrían tener una gran influencia en las elecciones, ya que tienden a ser un bloque de votantes más fiable, añadió. Aunque Trump cuenta con el apoyo de muchos hombres jóvenes, ese grupo demográfico no siempre es fiable, lo que significa que pueden no acudir a votar, quizá porque "no siempre ven el resultado de unas elecciones como algo que realmente vaya a beneficiarles en el futuro", dijo Sadwhani a Rosemary Church de CNN el lunes.

Las comunidades inmigrantes y las personas de color también desempeñan un papel importante, dijo Sadwhani. Señaló el caso de Pensilvania, donde hay unos 100.000 votantes estadounidenses de origen indio y una gran proporción de estadounidenses de origen puertorriqueño, que podrían inclinarse hacia Harris tras el chiste ofensivo contra Puerto Rico que se hizo recientemente en un mitin de Trump.

"Especialmente en las últimas semanas, Donald Trump se ha desbocado... castigando a las comunidades inmigrantes y estereotipándolas, de una manera que ciertamente no siempre sienta bien a muchas de estas comunidades", dijo.