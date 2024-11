Elecciones en EE.UU. 2024, en vivo: Trump, Harris, voto por estados, resultados, noticias y más

Trump argumenta que en realidad se está enfrentando a “un sistema demócrata malvado”, no a Harris, durante su último mitin

El expresidente Donald Trump argumentó durante el último mitin de su campaña que su verdadero oponente en estas elecciones no era la vicepresidenta Kamala Harris sino “un malvado sistema demócrata”.

“Derrotaremos al sistema corrupto de Washington. Porque no me estoy presentando contra Kamala, me estoy presentando contra un sistema demócrata malvado. Esta gente es malvada”, dijo Trump durante su mitin en Grand Rapids, Michigan, que comenzó pasada la medianoche.

“La mayoría silenciosa volvió y mañana hay que salir a votar”, dijo Trump.

“Fue un viaje increíble. Y es muy triste en cierto modo, porque, ya lo hemos hecho todo y este es el último, pero la buena noticia es que lo único que estábamos haciendo era ponernos en posición de ganar, lo que podemos hacer mañana muy fácilmente si nos presentamos”, añadió.