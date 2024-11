(CNN Español) – De ser figura mediática de la televisión y magnate inmobiliario a presidente de Estados Unidos: Donald Trump nunca ha pasado desapercibido. No solo por sus millones, sino por su carisma, verborragia y controversias.

Trump heredó un imperio en el sector de bienes raíces y se moldeó a sí mismo como un exitoso empresario. Pero, al mismo tiempo, ha declarado en quiebra sus negocios en más de una oportunidad. Se convirtió en una figura mediática de la televisión, que utilizó como plataforma.

Fue el primer presidente de Estados Unidos sin experiencia política. Un período frenético ras el cual no fue reelegido, aunque nunca aceptó la realidad de esa derrota.

Sus críticos lo ven como un peligro para la democracia. Sus seguidores lo apoyan hasta las últimas consecuencias.

¿Cómo llegó Trump a convertirse en ser uno de los hombres más poderosos de EE.UU.?

Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es hijo de Fred Trump, un prominente desarrollador inmobiliario, y Mary Anne MacLeod, una inmigrante escocesa. Es el tercero de los 5 hijos que tuvo el matrimonio.

Trump cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Fordham, en el Bronx; y luego los continuó en la Escuela de Negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania. Se graduó en 1968 en Economía.

Siempre tuvo la ambición de hacerse cargo del negocio familiar. En 1976, junto a su padre, se asoció con la corporación Hyatt para construir el Grand Hyatt Hotel. Fue su punto de partida como desarrollador inmobiliario.

La gente camina por la Trump Tower en Nueva York el 31 de marzo de 2023. Crédito: Spencer Platt/Getty Images

Entre 1983 y 1990 expandió fuertemente sus negocios: construyó múltiples propiedades en Nueva York como el Hotel Plaza o la Trump Tower, un ícono de su imperio; abrió sus propios casinos y hasta fue propietario de los New Jersey Generals, una franquicia de fútbol americano. También adquirió en esos años Mar-a-Lago, una finca frente a la playa en Palm Beach, Florida, que la convirtió en un lujoso complejo privado donde se encuentra su famosa mansión.

Pero… Trump estuvo a poco de derrumbarse. En 1990 acumulaba obligaciones por US$ 4.000 millones, de los cuales 1.000 eran deuda personal. Tuvo que negociar con los 72 bancos a los que debía dinero para evitar la bancarrota. Sus casinos Trump Taj Mahal y Trump Castle se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebras para reestructurar sus deudas. Es recordado que su padre compró más de US$ 3 millones en fichas que no utilizó para salvar el negocio, pero no lo logró. Los casinos entraron en quiebra en 1991 y 1992.

Años después, Trump declaró la quiebra de otras dos empresas: Trump Hotel & Casino Resorts, en 2004; y Trump Entertainment Resorts, en 2009.

Trump siempre se ha esforzado por mostrarse como un hombre de negocios exitoso. Su primer libro, “Trump: el arte de la negociación”, editado en 1987, fue un bestseller instantáneo. La lista de publicaciones creció con los años. También hizo diferentes cameos en una decena de películas y series de televisión como “Home Alone 2: Lost in New York” y “Sex and the City”.

En 1996 adquirió los concursos de Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA, y se nombró a sí mismo como director ejecutivo. Luego se desprendió de la organización en 2015 cuando se encontraba en medio de la carrera presidencial.

Pero su momento de mayor exposición llegó en 2004 con “The Apprentice” (“El Aprendiz”), un reality show que moldeó a su imagen y semejanza. El programa consistía en que varios competidores debían demostrar sus habilidades de negocios y en equipo se enfrentaban para obtener la aprobación de Trump, que decidía a quién eliminaba del certamen en cada capítulo. El ganador del programa se llevaba un premio de US$ 250.000 y la posibilidad de ser elegido por Trump para manejar un proyecto en una de sus empresas.

“The Apprentice” fue un éxito en audiencia para la cadena NBC durante buena parte de las 14 temporadas en las que Trump fue su presentador. Sus episodios promediaban una audiencia de 20 millones de espectadores. Incluso tuvo sus ediciones especiales con famosos. Trump les hizo lugar en la pantalla a sus hijos Ivanka, Donald y Eric, que cumplían el rol de asesores.

Cómo llegó a la política

Trump agigantó su figura pública a en cada temporada y se ganó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “El Aprendiz” “The Apprentice” resultó ser la plataforma perfecta en la carrera de Trump para llegar a la por acumular poder: su desembarco en la política.

En 2015 anunció que sería candidato a presidente desde la Trump Tower. Durante su lanzamiento de campaña, hizo comentarios ofensivos contra los inmigrantes mexicanos.

Donald Trump acude a la alfombra roja de "Celebrity Apprentice" en Nueva York el 20 de enero de 2015. Getty Images

Ser presidente de Estados Unidos era un viejo anhelo para Donald Trump. No todos saben que 2015 no fue su primer intento. En 1999 reveló a Larry King que encargaría a un comité que explorara la posibilidad de lanzarse como candidato. Su intención era participar en la contienda interna del Partido Reformista. Meses después, abandonó la carrera aduciendo diferencias con ese espacio político.

Esta vez, decidió competir en el Partido Republicano. Desde el primer momento, su verborragia elevó su perfil mediático y no perdió oportunidad para confrontar a con sus compañeros de partido, a los potenciales rivales demócratas y hasta la prensa.

Aeropuerto Internacional Orlando Sanford en Sanford, Florida, el 12 de octubre de 2020. SAUL LOEB

Trump sedujo al electorado con su promesa de hacer que la economía de EE.UU. volviera a crecer al ritmo de décadas pasadas. Parte de eso fue adoptar un fuerte discurso contra la inmigración: aseguró que, de ser presidente, construiría un gran muro en la frontera con México. También pidió que se prohibiera el ingreso de musulmanes al país.

Su eslogan de campaña Make America Great Again: “Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo”, término que fue utilizado por primera vez por Ronald Reagan en su campaña presidencial de 1980, se convirtió en un movimiento político que inundó las redes sociales.

Un mes antes de las elecciones de 2016, The Washington Post dio a conocer un video de 2005 donde se escucha hablar a Trump fuera de cámara durante la grabación de un segmento para “Access Hollywood” sobre su comportamiento con las mujeres.

El aspirante republicano pidió disculpas por sus dichos y aseguró que nunca besó o tocó mujer alguna es sin su consentimiento. Al menos 15 mujeres han presentado demandas contra Trump por denuncias de acoso y abuso sexual. Él negó que las historias fueran ciertas.

En mayo de 2023, un tribunal civil Manhattan lo encontró “responsable” de abusar sexualmente de la periodista E. Jean Carroll en 1996. Trump negó los cargos y la ha difamado públicamente, lo que le costó millones de dólares en compensaciones por daños y perjuicios.

Tiempo después, sugirió que debe compensar a la víctima con más de US$ 83 millones.

E. Jean Carroll y la abogada Roberta Kaplan (R) saliendo del Tribunal Federal de Manhattan el 26 de enero de 2024 en la ciudad de Nueva York. Imágenes GWR/Star Max/Getty

Su hija Ivanka fue una de sus grandes defensoras y promotoras de su candidatura. Ella es uno de los cinco hijos del magnate, quien ha estado casado tres veces: primero con la checa Ivana Trump, luego con la estadounidense Marla Maples y actualmente con la eslovena Melania Trump.

Donald Trump derrotó a la candidata demócrata Hillary Clinton y el 8 de noviembre de 2016 fue elegido el cuadragésimo quinto 45° presidente de Estados Unidos. Fue el primer estadounidense de la historia en llegar a la Oficina Oval sin haber ocupado un cargo de elección popular electo, un alto cargo gubernamental o haber llegado a un alto rango militar.

¿Quiénes votaron por él? Las encuestas de boca de urna revelaron que Trump fue elegido, sobre todo, entre los varones blancos, mayores de 40 años y con menor cantidad de estudios cursados. Donald Trump prestó juramento como presidente el 20 de enero de 2017 en medio de fuertes acusaciones por los vínculos de su comando de campaña con el gobierno ruso. El FBI abrió una investigación interna para investigar el hecho y la posible interferencia de Rusia en las elecciones para perjudicar a Hillary Clinton. Trump negó las versiones, pero mostró buena sintonía con el presidente Vladimir Putin durante su mandato.

En 2018, un reporte de la comunidad de inteligencia aseguró que Putin dio la orden de influir en favor de Trump. Un informe bipartidista del Senado de EE.UU. de 2021 detalló los contactos de la campaña del candidato republicano con Rusia.

Algunos rasgos de su gestión

La política exterior de Trump rompió por momentos con el status quo de la diplomacia en Occidente: presionó a los miembros de la OTAN, la alianza de defensa europea y norteamericana; tensó los vínculos diplomáticos y comerciales con China; retiró a EE.UU. del Acuerdo de París que fijaba compromisos para el cambio climático y hasta amenazó con destruir Corea del Norte, pero luego fue el primer presidente de EE.UU. de la historia en visitar el país y reunirse con su líder Kim Jong-Un en busca de la desnuclearización, objetivo que no logró.

En el Medio Oriente escaló la tensión con dos episodios concretos: la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y mudar la embajada de Estados Unidos a esa ciudad ese territorio; y el asesinato de y la ejecución de Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, durante un ataque aéreo estadounidense.

Trump buscó deshacerse ciertas políticas que marcaron el mandato de su predecesor, Barack Obama. Así decidió sacar a Estados Unidos como el retiro del Tratado Transpacífico; quiso cancelar el DACA, un programa que protegía de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años, pero fue bloqueado por la Corte Suprema; y la eliminación del Obamacare, un programa seguro médico a bajo costo aprobado en 2010.

Su proyecto de construcción del muro fronterizo encontró una fuerte oposición de los legisladores demócratas, que generó un cierre parcial del Gobierno en 2019. Incluso lo declaró emergencia nacional para obtener financiación.

En septiembre de 2019 Trump fue llevado a juicio político. Se lo acusaba de haber buscado la ayuda del gobierno ucraniano para que beneficiara su campaña presidencial. Fue absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Trump buscó ser reelegido, pero fue derrotado por Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Sin embargo, no reconoció la derrota. De hecho, dijo que ganó la elección “por mucho” y pidió frenar el conteo de votos. No presentó pruebas que lo sostuvieran. El conteo de votos del Colegio Electoral formalizó la victoria demócrata.

Twitter, Facebook e Instagram suspendieron las cuentas de Trump por considerar que incitaba a la violencia.

Semanas después, el 6 de enero de 2021, pronunció un discurso en los alrededores de la Casa Blanca cuando el Congreso se disponía a certificar a Biden como presidente. Cientos de sus simpatizantes asaltaron el Capitolio para suspender el proceso. Cinco personas murieron ese día. Entre las víctimas había un agente de la Policía. Trump presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que suspendiera la votación, pero no fue escuchado. Fue acusado de promover los disturbios y fue llevado a un segundo juicio político, todo un récord para un presidente. Resultó absuelto.

Trump finalizó su mandato en medio de la peor contracción de la economía de Estados Unidos desde 1946. Una caída producida, en buena parte, por la pandemia de covid-19. Confrontó contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, retiró su apoyo y aseguró que tenían al virus bajo control. Más de 400.000 estadounidenses murieron por covid-19 para cuando concluyó su mandato, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su paso por los tribunales

Los años siguientes de Trump a su salida del despacho oval estuvieron marcadas por su paso por los tribunales. Estos fueron algunos:

En mayo de 2024, fue encontrado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el caso de pago de dinero para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en 2016. Es el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito grave. Su defensa la acusó de mentir para obtener un rédito económico. Trump no puede responder públicamente debido a una orden de mordaza impuesta por el juez.

Fue acusado de tomar documentos clasificados de defensa nacional para mantenerlos una vez entregara el poder. Se enfrentó a siete cargos que iban desde obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas hasta violación de la Ley de Espionaje. Una jueza desestimó el caso en julio de 2024.

Tiene un juicio penal pendiente en Washington por interferir en las elecciones de 2020. Se lo acusa de cuatro cargos de conspiración y obstrucción. Trump se ha declarado inocente.

Su candidatura para 2024

Trump siempre dejó en claro que quería volver a ser presidente. Lanzó su propia línea de zapatillas e incluso vendió biblias que tenían su sello de respaldo. Pese a tener sus detractores dentro del Partido Republicano, Trump logró la candidatura en la Convención Nacional sin que hubiera figuras capaces de desafiarlo. en la competencia interna. Cerró el acto con una postal familiar, con sus 5 hijos en el escenario.

Trump y Biden volvieron a verse las caras en el primer debate presidencial organizado por CNN. Biden declinó su candidatura tras la baja en las encuestas por su desempeño. Días después, el 13 de julio, Trump fue herido de un disparo durante un mitin en Pensilvania. El atacante fue abatido por el FBI, que lo calificó el incidente de intento de magnicidio Un hombre armado fue arrestado el 15 de septiembre por el servicio secreto cuando se encontraba dentro del complejo de Trump West Palm Beach. El republicano se encontraba jugando al golf, pero nunca se encontró con el potencial atacante.

Los demócratas ungieron a Kamala Harris como candidata. Trump fue confrontado por la vicepresidenta en el segundo debate en ABC News. Su candidatura puso la contienda más reñida que nunca.

En la campaña, Trump dedicó varias de sus apariciones a difundir noticias falsas sobre los migrantes. En el debate del 10 de septiembre con Kamala Harris repitió la mentira de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se comen a las mascotas de los habitantes de esa ciudad, algo desmentido por autoridades locales y estatales, como parte de lo que varios analistas han definido como un intento por avivar los temores contra la inmigración e impulsar sus propuestas de política migratoria de línea dura, incluidas las deportaciones masivas. Trump luego dijo que solo estaba repitiendo “lo que se informó” cuando hizo las afirmaciones falsas.

Trump insistió que la vida era mejor durante su Gobierno y enumeró una lista de promesas de campaña que van en sintonía con lo que fue su primer período. Promete cambios en el comercio con China, el sistema de salud, política exterior y la inmigración, donde dijo que llevará a cabo lo que califica como “la deportación más grande de la historia del país”. Además de continuar con la construcción del muro, Trump ha dedicado varias de sus apariciones a difundir noticias falsas sobre los migrantes.

Con información de Agustín Monguillot, Stephen Collinson, Fredreka Schouten, Jack Forrest, Ross Levitt , Tierney Sneed, Ángela Reyes, Sofía Benavides, Kara Scannell, Devan Cole, Zachary B. Wolf, Melanie Zanona, Zachary Cohen y Ryan Nobles de CNN