(CNN) – La decisiva victoria de Donald Trump en las elecciones se relacionó con muchas cosas: un rechazo global a quienes están en el poder, un aumento en el electorado republicano y una batalla por el futuro de la democracia de Estados Unidos. Pero los votantes dijeron de manera consistente y repetida que el tema número uno en estas elecciones fue la economía.

Eso explica mucho sobre por qué Trump fue reelecto.

Según varios indicadores importantes, la economía de EE.UU. está en auge y es la envidia del resto del mundo. Pero los estadounidenses todavía la veían desfavorablemente, y un número significativo de votantes culpan al presidente Joe Biden y a la oponente de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, por fallar en hacer suficientes mejoras para las situaciones financieras de los estadounidenses en los últimos cuatro años. Encuesta tras encuesta sugirieron que los estadounidenses tienen opiniones mayormente negativas sobre la economía de EE.UU.

Eso se debe a que el sentimiento económico no siempre coincide con los datos que muestran que la economía está generando empleos, el gasto del consumidor está creciendo y el Producto Interno Bruto (PIB), la medida más amplia de la economía, sigue en auge. Cuando pagas un precio exorbitante por una taza de café o cuando no puedes permitirte comprar una casa, esos datos son insignificantes: te sientes excluido del “sueño americano”.

Una pantalla muestra una imagen del expresidente estadounidense Donald Trump en una estación de metro de Wall Street. (Foto: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images).

Por qué la economía de EE.UU. duele tanto

Vivienda. Los precios de las viviendas en Estados Unidos alcanzaron nuevos récords durante 15 meses consecutivos. Eso es una gran noticia si posees una casa, y no tan buena si no la tienes, especialmente con las tasas hipotecarias que permanecen obstinadamente altas, justo por debajo del 7%. Por eso, un mínimo histórico del 2,5% de las viviendas cambió de propietario este año, el más bajo en 30 años, según Redfin.

El alquiler no ofrece mucho alivio: aproximadamente la mitad de los inquilinos estadounidenses gastaron más del 30% de sus ingresos en alquiler en 2023. Los hogares que gastan más del 30% de sus ingresos en alquiler, pagos hipotecarios y otros costos de vivienda se consideran “sobrecargados” por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.

La crisis de asequibilidad de la vivienda ha ayudado a exacerbar la brecha de riqueza en Estados Unidos, dejando a las personas que se ven obligadas a mudarse o que no poseen una casa en una situación financiera difícil. Pero muchas personas que no son pobres también están luchando para salir adelante, en gran parte debido a cuánto cuesta vivir en una casa: una quinta parte de los hogares estadounidenses que ganan más de US$ 150.000 al año viven al día, según una encuesta de Bank of America.

Precios. La inflación ha vuelto a la normalidad. Pero eso no significa que los precios estén bajando, simplemente no están subiendo al nivel alarmante de hace un par de años.

Los precios son aproximadamente un 20% más altos ahora que cuando Biden asumió el cargo, dejando a los estadounidenses con un recordatorio diario de lo mucho que impacta la inflación cada vez que van a la tienda. Los precios de la gasolina han caído drásticamente en los últimos años, bajando de un récord de en promedio más de US $5 en 2022 a menos de US $3 por galón en muchos estados ahora. Eso ha ayudado, pero no ha resuelto los problemas de inflación que muchos estadounidenses continúan enfrentando a diario.

Política. Mucho de cómo te sientes acerca de la economía depende de tu visión política. Y el número de republicanos registrados está creciendo.

Un estudio publicado la semana pasada por Brookings Institution encontró una correlación entre el sentimiento económico y la afiliación política con el partido en control de la Casa Blanca. Cuando Trump asumió el cargo, el sentimiento económico republicano se disparó, mientras que el sentimiento demócrata se desplomó. Lo contrario sucedió cuando Biden asumió el cargo.

Pero los republicanos tienen tres veces más probabilidades de pensar que la economía es buena cuando un republicano está en el cargo que los demócratas cuando un demócrata ocupa la Casa Blanca, y lo contrario también es cierto.

No, en serio, la economía de EE.UU. es excelente

Aún así, Trump heredará una economía fuerte, al menos en papel.

Empleos. El mayor indicador de seguridad económica es si tienes o no un trabajo, y un porcentaje históricamente alto de personas lo tiene. Aunque la tasa de desempleo ha aumentado en el último año, 4,1%, sigue siendo un nivel muy saludable, subiendo paulatinamente desde la tasa de desempleo más baja desde el primer alunizaje.

La máquina de creación de empleos de la economía de EE.UU. se ha desacelerado este año, particularmente en los últimos meses. El mes pasado, la economía agregó solo 12.000 empleos. Aún así, la economía sigue sumando un promedio mensual de 170.000 empleos este año, que es casi exactamente el número que la economía agregó durante los primeros tres años de la administración Trump, antes de que golpeara el covid-19 (175.000 empleos por mes).

Las empresas todavía están clamando tanto por trabajadores que el número de ofertas de trabajo es mayor que el número de buscadores de empleo estadounidenses, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

PIB. La medida más amplia de la economía de EE.UU. está en auge. El Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada ajustada estacionalmente del 2,8% el último trimestre, informó este miércoles la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). Esa es una tasa saludable y está a la par con la expansión económica durante la administración Trump, cuando la gente se sentía mucho mejor sobre el estado de la economía.

También ha hecho que la economía de Estados Unidos sea la envidia del mundo: se proyecta que el crecimiento económico de EE.UU. para este año siga siendo el más fuerte de cualquiera de las economías del G7, según el Fondo Monetario Internacional.

Salarios. Los cheques de pago de los trabajadores no están en auge como lo estaban hace un par de años, cuando la inflación estaba realmente fuera de control. Pero todavía están creciendo a una tasa ajustada del 3,9%, según el Departamento de Trabajo. Eso sigue siendo un ritmo más rápido que la inflación, lo que significa que la cantidad de dinero que los estadounidenses tienen para gastar está creciendo.

El ingreso disponible per cápita ajustado por inflación aumentó por 27 meses consecutivos, según la BEA, la racha más larga registrada.

Consumismo. A pesar de las encuestas en contra, los consumidores están actuando como si la economía fuera excelente. El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la economía de Estados Unidos, está aumentando, subiendo un 3,7% en el último trimestre, la tasa de crecimiento más alta desde el primer trimestre de 2023, según la BEA.

Y la confianza del consumidor también va al alza: se disparó en octubre por la mayor cantidad en cualquier encuesta desde marzo de 2021. Aún así, sigue estando muy por debajo de donde estaba antes de la pandemia de covid-19, durante el primer mandato de Trump.