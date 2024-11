Harris le gana a Trump en Puerto Rico, pero el voto es simbólico. Así quedó la votación

Votante sobre las elecciones en Puerto Rico: “Más de lo mismo” 3:24

(CNN Español) — La candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, fue la preferida de los puertorriqueños en una votación simbólica que tuvo lugar en la isla para la elección presidencial de Estados Unidos, con 73,46% de los votos (709.902 personas) frente al 26,54% (256.505) del candidato presidencial republicano, el ahora presidente electo de EE.UU., Donald Trump, según los resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico.

La CEE de Puerto Rico dio a conocer este miércoles los resultados preliminares con el 91,35% de los colegios reportados.

De las 1.937.707 personas inscritas en los colegios reportados, la CEE dijo que se entregaron 1.114.471 para esta votación simbólica, por lo que la participación preliminar fue de 57,51%.

Además de los votos por Harris y Trump, hubo 120.436 votos en blanco y 17.937 votos donde se nominó a alguien directamente.

Aunque es parte de EE.UU., los residentes de la isla no tienen voto en las elecciones federales y por lo tanto esos votos son un simulacro. Se trata de una consulta simbólica para que los puertorriqueños emitan su preferencia para presidente y vicepresidente del país; incluso la boleta de votación lleva el nombre de “papeleta de preferencia presidencial”, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico.

Como ciudadanos estadounidenses, los residentes en Puerto Rico participan en las elecciones primarias presidenciales, eligen gobernador y legislatura local. El voto de preferencia presidencial de la isla no cuenta en los resultados oficiales de EE.UU. debido a que, en resumen, Puerto Rico es un “territorio no incorporado" y no un "estado", por lo que no tiene representación en el Colegio Electoral estadounidense y no puede emitir votos para presidente, ni tampoco elegir senadores y representantes para el Congreso en Washington, según lo que establece la ley estadounidense.

De acuerdo con la agencia EFE, el objetivo de esta votación simbólica es expresar el sentir de los puertorriqueños, que en las últimas semanas han estado en el centro de las noticias por un hecho relacionado con las elecciones (en específico, con un mitin de campaña).

Residentes de la isla dijeron sentirse indignados debido a los insultos vertidos en un mitin de Trump a finales de octubre en Nueva York por el comediante Tony Hinchcliffe, quien calificó a Puerto Rico como "una isla flotante de basura".

Los comentarios ofensivos resonaron más allá de la isla y llegaron a territorio continental de EE.UU.

Matthew Tuerk, alcalde de Allentown –ciudad de Pensilvania donde viven aproximadamente 40.000 puertorriqueños; en ese estado, viven en total unos 500.000 boricuas–, dijo a CNN que las palabras de Hinchcliffe ofendieron a la comunidad originaria de la isla.

“Cuando hablan de otra persona de manera racista, eso no molesta. Pero atacando a la isla es un poco diferente, la gente sentía rabia. Ahora yo les estoy pidiendo que se convierta esa rabia en voto, en acción”, comentó Tuerk. Cabe recordar que los puertorriqueños que tienen una residencia permanente en algún estado de EE.UU. sí pueden votar para presidente.

Asimismo, políticos demócratas, republicanos, puertorriqueños, figuras de la talla de Bad Bunny, Jennifer Lopez y Residente, entre otros grupos, reaccionaron al respecto y defendieron a la isla.

En tanto, la campaña de Trump se distanció de las palabras de Hinchcliffe y el propio Donald Trump dijo que nadie hizo más por Puerto Rico que él.

Pese a que los puertorriqueños pueden expresar su sentir al emitir su preferencia presidencial, algunos en la isla lo consideran una pérdida de tiempo, como dijo María Mercado, residente del municipio de Dorado, a CNN.

"Yo no perdería mi tiempo, hasta que se tome en cuenta, que se dijera que va a tener algún tipo de efecto el voto. Si no, de verdad que yo por lo menos no voy a perder el tiempo votando por algo que no vale la pena", comentó Mercado.

"Nosotros como ciudadanos americanos [estadounidenses] que somos, se debe dar la oportunidad para ejercer el voto en Estados Unidos, que sea válido", dijo Axel Maysonet, residente de Dorado.

"Nosotros no tenemos voz ni voto" con la papeleta de preferencia presidencial, comentó Ruth Robles, residente del municipio de Vega Alta.

"No sé por qué está [el voto presidencial] en la papeleta, no es necesario, no sirve de nada nuestro voto. ¿Para qué vamos a votar por alguien que nuestro voto no va a servir? No entiendo", señaló Joseph Agosto, también residente de Vega Alta.

--Con información de Rafy Rivera, Verónica Calderón, Ray Sanchez, Veronica Stracqualursi, Kate Sullivan, Aaron Pellish, Priscilla Alvarez y Gregory Krieg, de CNN.