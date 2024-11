(CNN Español) – El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny expresó su sentir en las redes sociales respecto a las recién concluidas elecciones generales en Puerto Rico, donde Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), ganó la gobernación, según la Comisión Estatal de Elecciones de la isla, con más del 91,5% de los colegios electorales reportados.

“Hoy más que nunca me siento orgulloso de quien soy, de mis acciones y del amor que le tengo a mi tierra. Se vale estar triste, se vale sentirse desanimado, pues entiendo la frustración que sentimos muchos. A mí también me preocupa el futuro de Puerto Rico y los daños que se pudiera enfrentar en los próximos años, por eso me expreso y no dejaré de hacerlo”, dijo el artista en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Benito A. Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, llamó la atención hace varias semanas al contratar vallas publicitarias en la isla para criticar la gestión del gobernante PNP, que promueve que la isla se convierta en un estado más de Estados Unidos. En los carteles también se expresó sobre otra organización política, el Partido popular Democrático (PPD).

“Gente, nada fue en vano. Con amor y paciencia se educa. Aquí seguiremos alzando nuestra voz y defendiendo nuestra tierra. Gobierne quien gobierne, yo siempre he estado y estaré a disposición y listo para aportar a mi país, como siempre he hecho. Gobierne quien gobierne, estaremos atentos fiscalizando y velando por que las cosas se hagan bien, y no esperaremos 4 años para enfrentar a cualquiera que lo haga mal”, expresó el artista en su comunicado.

No es la primera vez que Bad Bunny se expresa sobre el Gobierno u otros temas sociales. En 2022 lanzó el documental “El Apagón”, en el cual criticó la acción gubernamental para enfrentar las emergencias de los huracanes que han afectado a Puerto Rico desde 2017. Además, en 2019 se unió a la serie de protestas masivas que exigieron la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló (PNP), quien renunció el 2 de agosto de ese año. Desde el paso del huracán María en 2017, el cual dañó gran parte de la red eléctrica, la isla ha enfrentado problemas con la electricidad, con cortes de luz y apagones en aumento.

“Puerto Rico te amo. Seguimos aquí, no nos quitamos”, termina la carta.