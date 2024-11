(CNN Español) – Donald Trump fue electo para un segundo mandato en la Casa Blanca, y su victoria abre interrogantes sobre las transformaciones de la sociedad estadounidense. Incluso en los días previos a la elección, muchos habían señalado un avance del candidato republicano entre la población latina, que por su tamaño —más de 65 millones y, de esos, 36 millones habilitados para votar— constituye el segundo grupo racial o étnico del país, de acuerdo con cifras del Pew Research Center.

La preferencia entre hombres jóvenes de origen latino por Donald Trump en la elección de este martes fue una de las conclusiones de CNN con base a las encuestas de salida tras la elección. Así, los votantes latinos —hombres en particular—, han ido desplazando sus preferencias hacia Trump desde 2016, pero este año se inclinaron por él de forma mayoritaria.

Es una afirmación que hay que tomar con cautela y cruzar con las transformaciones demográficas y políticas de EE.UU. para comprender de forma cabal, aunque vale intentar analizar por qué al menos un sector de la gran y diversa comunidad latina se inclinó por Trump, después de una campaña caracterizada por los insultos, el racismo y la xenofobia contra las personas originarias de América Latina.

“Hay varios estudios que muestran el crecimiento de Trump entre jóvenes latinos, hombres, no universitarios, y eso es cierto, pero con una salvedad: no es un fenómeno específicamente latino. Trump también creció entre los varones jóvenes blancos y entre los jóvenes afroamericanos, todos con bajo nivel educativo”, dijo Raúl Hinojosa, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, en conversaciones con CNN.

“Creo que el ataque, el insulto constante y las mentiras causaron una reacción de estos jóvenes, que como una forma de autopreservarción, como una forma de protegerse de ese racismo, dijeron con su voto: ‘¡Yo no soy como ellos!’”, graficó.

Según Hinojosa, la tendencia históricamente demócrata entre la población de origen latino no se ha modificado: los votantes que votaban por el Partido Demócrata en el pasado no han cambiado su voto. Esos datos están respaldados por una encuesta publicada en octubre y realizada por Hispanic Federation en colaboración con Latino Victory Foundation, que no encontró pruebas de un giro ideológico entre los miembros de esa población.

Los latinos consultados entonces afirmaron “por un margen de 2 a 1 o incluso de 3 a 1” su respaldo a políticas progresistas en torno a la libertad reproductiva, la prohibición de la tenencia de rifles de asalto y el aumento de regulaciones contra el cambio climático, entre otras cuestiones.

“Esto no significa que no haya un fenómeno entre los jóvenes”, indica Hinojosa. “Con la excepción de los jóvenes latinos que van a la universidad, que se inclinan por Harris, la franja de quienes apoyan a Trump está caracterizada por un nivel relativamente bajo de estudios, un nivel relativamente bajo de salarios, y las redes sociales como fuente de información. Además, son jóvenes que no experimentaron la inmigración por sí mismos, sino que son hijos de inmigrantes o de segunda generación”.

Pablo Alvarado, codirector de la Red Organizadora de Jornaleros de Estados Unidos, también habló de este fenómeno con CNN. “Como los inmigrantes han sido caracterizados como lo peor, hay una necesidad de diferenciarse. Hay un segmento que después de muchos años y esfuerzos consiguió un trabajo, logró comprar su casa, y que cree que los que vienen ahora amenazan esos logros. La narrativa envenenada tiene un efecto entre trabajadores muy humildes que vinieron a EE.UU. hace 30 años, no solo entre los blancos”.

Alvarado también se detiene en uno de los datos salientes de la elección, que tiene que ver con cómo cambió el voto popular entre 2020 y 2024. Mientras que Trump perdió unos dos millones de votos (obtuvo 74 millones en 2020 y 72 millones en 2024), Harris perdió unos 13 millones con respecto a Joe Biden (de 81 millones en 2020 a 68 millones en 2024). En total, unos 15 millones menos de votantes fueron a las urnas en la última elección si se compara con la de 2020.

“Eso refleja el enojo y la desilusión; hay un grupo que está frustrado especialmente con los demócratas, que son los que hace años vienen diciéndoles que les van a dar sus documentos pero no se los dan. Esa gente decidió quedarse en su casa y no ir a votar”, explicó.

Con todo lo anterior, vale preguntarse si existe tal cosa como “el voto latino”.

getty images

El profesor y especialista en estudios de América Latina y el Caribe de la City University of New York, Laird Bergad, opina que no. “No existe tal cosa. La población latina es muy diversa. 60% son mexicanos y están en Arizona, Texas y California; un 13% son portorriqueños, que viven en Florida, Nueva York y Filadelfia, etcétera. Por eso no se puede generalizar sobre el supuesto voto latino, porque no existe”. La afirmación tiene sentido si pensamos en el tamaño y la extensión del grupo, solo más chico que la población blanca y más grande que la población negra, según el Pew Research Center.

El demógrafo William Frey, investigador principal del grupo de expertos no partidista Brookings Metro, no encuentra que los resultados hablen de un cambio de tendencias a largo plazo e insiste con el factor económico. “Creo que el resultado tuvo que ver con un fenómeno temporal de los últimos cuatro años que es la inflación, y el crecimiento de Trump entre los varones jóvenes —entre ellos latinos— se explica a través de eso”, explicó a CNN.

Más allá de la lectura electoral, Frey no cree que el voto de Trump sea ahora más diverso que antes. Él viene estudiando lo que considera que sí es un cambio demográfico importante en la sociedad estadounidense y que consiste en que la población blanca se encuentra en declive y la población latina en crecimiento. “Más allá de pequeños cambios, hay que ser muy conscientes de que la enorme mayoría de la gente que votó por Trump el martes es blanca y de más edad, masculina y con un bajo nivel de estudios. Es justamente el sector que está en declive, pero que no va a dejar de existir de un día para el otro, por lo que quizás fue muy pronto para que una candidata como Kamala Harris aproveche esa transformación”, dijo a CNN.

Un artículo publicado por CNN antes de las elecciones decía que esa disminución entre los votantes habilitados para votar de poco más de 2% de los blancos de clase trabajadora sin estudios —base del Partido Republicano— explica por qué Trump ha dedicado tanto esfuerzo a ir más allá de su base tradicional buscando atraer a más votantes latinos y negros, especialmente hombres.

Eli Valentín, fundador del Instituto para las Políticas Latinas y la Política, cree que, aunque aún es pronto para sacar conclusiones sobre los votantes, hay que poner el foco en el factor religioso: “Una gran parte de la población latina es religiosa, y aunque la mayoría son católicos, se estima que un 18% son evangélicos. Esto importa porque los evangélicos tienden a inclinarse más por candidatos republicanos, y porque ideológicamente son personas más conservadoras”.

El expresidente Donald Trump participa en una mesa redonda en la Cumbre Latina celebrada en el Trump National Doral Golf Club el 22 de octubre en Doral, Florida.

Alvarado también ha analizado el factor religioso y el rol que jugaron las iglesias evangélicas específicamente en la campaña pro-Trump. “El mensaje era que si votaban por los demócratas estaban votando al diablo, y lo menciono porque ese era el lenguaje de los evangélicos en las redes sociales”, ejemplificó Alvarado.

Sindy Benavides, presidenta y CEO del Latino Victory Fund, cree que la elección deja una lección vinculada a la importancia del voto latino a la hora de definir quién llega a la Casa Blanca. “Me refiero a que si alguien quiere contar con el voto latino deberá persuadir a esta parte del electorado, deberá invertir en nuestra comunidad, y deberá pelear porque su campaña nos llegue”, dijo a CNN.

Benavides dice que, pese a que aun siguen publicándose datos sobre la elección, la cifra de que un 45% de los latinos votaron por Trump no es sorprendente. “En el 2004 George W. Bush había logrado el 44% de los votos latinos”, indicó. “Esto refleja que nuestra comunidad no es monolítica, y nunca lo ha sido. Somos y pensamos distinto, y lo digo como una oportunidad para quien realmente quiera trabajar por nuestra comunidad”.