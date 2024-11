Donald Trump gana las elecciones en EE.UU. 2024 | Resultados, en vivo: noticias y reacciones

Trump aún enfrenta varios cargos civiles y penales. Así están las cosas

Donald Trump fue reelegido para la Casa Blanca como un criminal convicto que está esperando sentencia en su caso de dinero para silenciar a sus seguidores y todavía está trabajando para evitar el procesamiento en otros casos estatales y federales.

Es una posición extraordinariamente única para él: nunca antes un acusado penal fue elegido para el cargo más alto del país, y un expresidente nunca había sido acusado penalmente hasta el año pasado.

Trump dijo varias veces que planea despedir al fiscal especial Jack Smith y poner fin a los casos federales en su contra por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 y manejar incorrectamente documentos clasificados.

Aquí está la situación:

Sentencia en Nueva York: Trump tiene previsto comparecer ante el tribunal el 26 de noviembre para recibir una sentencia por su condena a principios de este año por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña de 2016, quien afirmó haber tenido una relación anterior con él. Trump niega el romance. Si esa sentencia se llevará a cabo o no sigue siendo una pregunta abierta. El equipo legal de Trump va a tratar de asegurarse de que la sentencia no se lleve a cabo.

Casos federales en la ciudad de Washingtony Florida: Desde que se presentaron los casos en 2023, la principal estrategia legal de Trump fue retrasar los juicios hasta después de las elecciones para que, si era elegido, pudiera despedir a Smith, lo que llevó al final de los dos casos. Los funcionarios del Departamento de Justicia están buscando opciones para cerrar los dos casos penales y, al mismo tiempo, cumplir con un memorando de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica del departamento sobre acusaciones o procesamientos de presidentes en funciones.

Caso RICO en Georgia: El destino inmediato del caso penal de Trump en Georgia —por intentar anular las elecciones de 2020— depende en gran medida de si la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, demócrata, queda inhabilitada para procesar el caso después de su relación romántica previa con un colega fiscal. Pero incluso si se le permite seguir procesando a Trump, el caso casi con certeza estaría en peligro ahora que ha sido elegido.

Demandas civiles: Trump también se está defendiendo en una letanía de demandas civiles, incluidas las relacionadas con su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los EE. UU., dos casos de difamación de E. Jean Carroll y un caso de fraude civil presentado por el fiscal general de Nueva York donde se ordenó a Trump pagar casi US$ 454 millones en daños.