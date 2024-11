Rusia intensifica los ataques masivos con drones en un intento por abrumar a las defensas ucranianas

Corea del Norte aborda supuesto envío de tropas a Rusia 3:36

(CNN) -- Rusia está desencadenando oleadas casi constantes de ataques con drones de largo alcance en ciudades ucranianas a medida que sus tropas avanzan en el este, mientras el presidente Volodomyr Zelensky advertía que Moscú estaba disparando cerca de diez veces más drones que el otoño pasado.

Además de aumentar drásticamente el número de ataques, Rusia empezó a disparar drones señuelo sin cabezas nucleares para abrumar a las defensas aéreas ucranianas. Los drones señuelo llevan una "bola impresa en 3D envuelta en papel de aluminio" para imitar la ojiva de un dron Shahed-136 de fabricación iraní, explicó a CNN Yuriy Ihnat, portavoz de las defensas aéreas ucranianas.

Estos drones más baratos confunden a las defensas aéreas ucranianas, que pueden derribar drones señuelo en lugar de los que llevan una ojiva letal. Los drones señuelo representan ahora hasta la mitad de todos los drones rusos disparados contra Ucrania, dijo Ihnat.

El Ejército de Rusia ha bombardeado a Ucrania durante toda la guerra, pero los movimientos señalan un cambio en las tácticas de Moscú tras la reelección de Donald Trump como presidente, que podría retirar su apoyo. Mientras tanto, Ucrania está sometida a una feroz presión en el frente oriental, donde el jefe del Ejército advirtió que sus fuerzas se enfrentan "una de las ofensivas rusas más poderosas" desde el comienzo de la guerra.

Noche tras noche, el sonido de las explosiones y el zumbido continuo de los aviones no tripulados no dejan dormir a los habitantes de Kyiv y de todo el país. Las sirenas antiaéreas sonaron en Kyiv durante unas 50 horas en septiembre, 80 horas en octubre y más de 30 horas solo en la primera semana de noviembre.

En la capital, solo ha habido una noche sin ataques de drones desde el 1 de septiembre.

publicidad

"Su objetivo es doblegarnos moralmente", declaró este jueves a CNN Vadym Naustinov, redactor publicitario de 32 años que vive en el centro de Kyiv. Añadió que él ha desarrollado un "sistema" para hacer frente a los constantes ataques aéreos.

"Si oigo volar drones o me doy cuenta de que las explosiones se acercan, corro rápidamente al metro", explicó, que se ha utilizado durante toda la guerra como refugio antiaéreo. "Si me doy cuenta de que las explosiones están cerca, y Shahed está cerca de mi casa, por lo que no tendré tiempo de llegar al metro, me escondo en el pasillo o en el baño. Me escondo, espero y confío en sobrevivir".

La metralla de drones rusos derribados hirió al menos a dos personas y dañó varios edificios en Kyiv después de un ataque durante la noche del jueves, dijo Serhiy Popko, jefe de la administración militar de la ciudad. "Fue un ataque masivo", declaró Popko, con el ataque llegando "en oleadas, desde diferentes direcciones" y a "diferentes altitudes".

Horas después, Rusia lanzó otro ataque aéreo en la región sureña de Zaporiyia, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras 18, incluida una niña de cuatro meses, dijeron funcionarios locales. "Disfrutan de la muerte de las personas allí", dijo Zelensky en Telegram.

El lunes, Zelensky dijo que Rusia aumentó por diez sus ataques con drones Shahed de fabricación iraní en Ucrania. "Este terror está aumentando cada mes", señaló a principios de esta semana.

A medida que Rusia intensifica sus ataques, Ucrania se prepara para la posible retirada del apoyo de Estados Unidos tras la reelección de Trump. A lo largo de su campaña, el ahora presidente electo republicano sembró fuertes dudas sobre el compromiso continuo de EE. UU. con Kyiv mientras la guerra continúa más de dos años y medio después de que Moscú invadiera.

En su debate presidencial de septiembre contra la vicepresidenta Kamala Harris, Trump se negó a decir que estaba comprometido con que Ucrania derrotara a Rusia. Más tarde ese mes, sugirió que Ucrania debería haber "cedido un poco" a Moscú.

Zelensky fue rápido en felicitar a Trump por su victoria, diciendo el miércoles que aprecia el compromiso del presidente electo con "la paz a través de la fuerza", un pilar de su política exterior.

El miércoles también marcó el tercer mes de la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, un ataque transfronterizo audaz e inesperado que buscó desviar a las tropas rusas del este asediado de Ucrania.

"Esta es nuestra contribución para asegurar que todos en el mundo vean: Ucrania puede cambiar el curso de esta guerra para que los responsables de la guerra sientan una presión real. La verdadera paz solo la logran aquellos que son verdaderamente valientes", declaró Zelensky el miércoles.

Para contrarrestar la ofensiva de Ucrania, que marcó la primera invasión terrestre de Rusia por una potencia extranjera desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reforzado la mano de obra de su Ejército con fuerzas norcoreanas, en la última señal de la alianza de Moscú con Pyongyang.

Hasta 10.000 soldados norcoreanos están en la región rusa de Kursk y se espera que entren en combate contra Ucrania en los próximos días, advirtieron funcionarios estadounidenses.

Victoria Butenko de CNN contribuyó a este informe.