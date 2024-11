(CNN Español) – La nueva canción ‘+57’, en la que colaboraron varios de los más destacados artistas del reguetón en Colombia —entre ellos Karol G, Feid, Maluma y J Balvin— causó polémica y cuestionamientos por hacer letras que —dicen los críticos— hacen apología de la sexualización de menores y desconocen la realidad de Medellín, donde hay altas cifras de explotación sexual infantil. Algunos de los cantantes se pronunciaron en sus redes, después de que figuras de la vida pública y la política como el presidente Gustavo Petro criticaron la producción musical.

El tema, que alude al prefijo telefónico de Colombia, fue lanzado el jueves 7 de octubre en todas las plataformas digitales, generando gran expectativa entre los fans del género urbano. Esto se debe a que es la primera colaboración entre varios artistas de Medellín que lideran las listas de éxitos a nivel mundial.

La controversia surgió a partir de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que señaló que “el aspecto más preocupante de ‘+57’ es su letra. En un momento Feid y Maluma cantan: ‘Una mamacita desde los fourteen/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

La reseña en la revista afirma que “los talentos más grandes del reggaetón colombiano se unen en una canción que decepciona, hace apología a la sexualización de menores y prende alertas”, y agrega que “es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”.

En redes sociales, algunos colectivos feministas recordaron que “esto, en una ciudad como Medellín, con un grave problema de explotación sexual infantil”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la controversia en su cuenta de X, afirmando que “está bien el debate cultural” y defendiendo que “hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

“Me disculpo de corazón”: Karol G se pronuncia ante las críticas por ‘+57’

Ante la polémica que ha generado la canción, Karol G se pronunció este lunes en su cuenta oficial de Instagram donde pidió disculpas y dijo que la letra de ‘+57’ se sacó de contexto:

“En este caso, desafortunadamente se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente… Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender, Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió la cantante colombiana en un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

Además, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró estar interesada en proyectos que puedan impactar la vida de las personas de “forma positiva”.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva”.

La intérprete de “Si antes te hubiera conocido” y “Provenza” lamentó que se hayan utilizado publicaciones falsas sobre mensajes que “supuestamente” escribió en X y que posteriormente eliminó de una “cuenta que no uso hace más de seis meses”.

Por su parte, J Balvin, quien también participa en la canción, mostró su apoyo a Karol G al compartir en su cuenta de Instagram el comunicado de la colombiana con el siguiente mensaje: “Nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro así que aquí estamos incondicional”.

Medellín ha sido noticia en el último año debido a los casos de turismo sexual con menores que han salido a la luz. Esta problemática se ha vuelto más evidente en la ciudad, capital del departamento de Antioquia, que ha atraído a visitantes en busca de sexo y drogas.

De acuerdo con el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se registraron 329 víctimas de delitos relacionados con la explotación sexual de menores en Medellín.

