Cuatro formas en que los planes de deportación masiva de Trump podrían perjudicar tus finanzas

(CNN) -- El presidente electo Donald Trump ha hecho del endurecimiento de la aplicación de las leyes de inmigración una promesa clave de su campaña en cada una de sus candidaturas a la Casa Blanca.

Si sigue adelante con su promesa de deportaciones masivas y políticas de inmigración más estrictas, podría crear una carga financiera para muchos estadounidenses.

Ello se debe a que los inmigrantes, incluidas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, apoyan el mercado laboral, mantienen la inflación bajo control y aportan dinero a las arcas federales.

Eso contribuye a la economía general de Estados Unidos: si se mantienen los niveles actuales de inmigración, el producto interior bruto (PIB) real del país podría aumentar 0,2 puntos porcentuales cada año durante la próxima década, dejándolo un 2% por encima en 2034, según el informe de perspectivas para la próxima década de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Por el contrario, ese crecimiento proyectado sufriría un golpe si Trump pudiera promulgar sus planes de deportación masiva.

Se calcula que 11 millones de inmigrantes no autorizados residen en Estados Unidos, pero Trump se ha centrado sobre todo en deportar a los inmigrantes con antecedentes penales. Goldman Sachs informó en junio que estima que alrededor de 1,2 millones de inmigrantes no autorizados, o el 8% de esa población, tienen condenas penales.

Este sería el impacto financiero para los estadounidenses si Trump sigue adelante con su plan de deportación masiva.

Precios más altos

Deportar a millones de trabajadores indocumentados significaría que las empresas necesitarían reemplazar a esos trabajadores.

Con un desempleo históricamente bajo, encontrar personas dispuestas a trabajar por un salario bajo podría ser difícil, y las empresas podrían tener que anunciar salarios más altos para atraer a trabajadores que reemplacen a los obreros deportados.

Los consumidores pagarían la factura si la productividad de las empresas se ralentiza o los salarios aumentan en los sectores de la agricultura, la construcción y los servicios, que cuentan con un gran número de trabajadores indocumentados.

La Escuela Carsey de Políticas Públicas de la Universidad de New Hampshire informó que la oferta de bienes sufriría un golpe, similar a lo ocurrido durante la pandemia. El informe señaló que la inflación podría alcanzar un máximo de 0,5 puntos porcentuales más bajo un plan de deportación masiva.

El crecimiento del empleo se desacelerará

Si se deporta a enormes poblaciones de inmigrantes -o como mínimo se ralentiza el crecimiento de la población como consecuencia de unas políticas de inmigración más estrictas- habrá menos consumo de bienes, lo que podría perjudicar al mercado laboral.

Es probable que las empresas reduzcan la contratación debido a la caída de los ingresos.

La disminución del gasto y la demanda de los consumidores también podría provocar despidos, ya que las empresas reevaluarían sus presupuestos para 2025, según un informe del Instituto Brookings.

Si se produce una migración neta negativa en 2025, el Instituto Brookings calcula que el crecimiento del empleo se reduciría en unas 100.000 personas al mes.

Salarios más bajos

Aunque algunas de las personas que ocupen los empleos dejados por los trabajadores deportados podrían obtener un salario más alto que las personas a las que sustituyen, en conjunto, las deportaciones pueden reducir los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos.

Entre 2008 y 2015, los salarios de los trabajadores nacidos en EE.UU. disminuyeron un 0,6% tras la deportación de 454.000 trabajadores inmigrantes no autorizados, según un informe de la Escuela Carsey de Políticas Públicas de la Universidad de New Hampshire.

Según el informe, con menos personas consumiendo bienes, las pérdidas de empleo aumentaron en todos los niveles de cualificación, lo que contrarrestó las ganancias de los trabajadores poco cualificados nacidos en Estados Unidos.

Goldman Sachs afirmó en un informe reciente que las "fluctuaciones moderadas" de la inmigración tendrían probablemente "poco impacto" en el crecimiento de los salarios y la inflación. Ocurriría lo contrario si se produjeran "cambios políticos drásticos".

Las redes de seguridad social sufrirán un golpe

Si se deporta a un gran número de trabajadores no autorizados, causaría problemas de financiación a programas federales clave.

El Consejo Estadounidense de Inmigración estimó en 2022 que los inmigrantes no autorizados contribuyeron con US$ 46.800 millones en impuestos federales, de los que US$ 22.600 millones se destinaron a la Seguridad Social y US$ 5.700 millones a Medicare.

Los inmigrantes no autorizados también pagaron US$ 29.300 millones en impuestos estatales y locales.

El plan de deportación en sí podría ser enormemente caro. Trump dijo recientemente a NBC News que "no se trata de un precio" para sus planes de deportaciones militarizadas. El coste medio de aprehender, detener, procesar y expulsar a un inmigrante indocumentado en 2016 fue de US$ 10.900, según cifras publicadas entonces por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Ese año, el ICE dijo que el coste medio de transportar a un deportado a su país de origen era de US$ 1.978. Desde entonces, los costos han aumentado.

-- Matt Egan y Elisabeth Buchwald de CNN contribuyeron a este reportaje.