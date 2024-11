(CNN) – El presidente electo, Donald Trump, prometió a los estadounidenses que reduciría los precios al consumidor, haría que la atención médica fuera más asequible y protegería la Seguridad Social. Ahora deberá cumplir.

Las preocupaciones sobre la inflación y el costo de vida fueron claves para la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. Según las encuestas de salida de CNN, el 68% de los votantes dijo que la economía estaba mal o al menos que no estaba bien.

Gran parte de la capacidad del presidente para lograr un impacto en la política económica depende de la aprobación del Congreso. No obstante, cuando Trump asuma el cargo el 20 de enero, tendrá que cumplir sus promesas.

Aquí hay siete maneras en las que el futuro Gobierno de Trump podría afectar tus finanzas personales.

Cuidado infantil

En la campaña, Trump sugirió expandir el crédito fiscal por hijo, que proporciona asistencia financiera a los padres en forma de desgravaciones fiscales. La plataforma política vinculada en su sitio web menciona la expansión del crédito fiscal por hijos, pero no incluye más detalles.

Durante el primer mandato de Trump, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 amplió temporalmente el crédito fiscal por hijos de US$ 1.000 a US$ 2.000. Ese crédito expirará fines de 2025, pero con la aprobación del Congreso, Trump podría extender los recortes de impuestos de 2017 o introducir una nueva política similar.

El vicepresidente electo J. D. Vance ha sugerido expandir el crédito fiscal por hijos a US$ 5.000. Trump no ha hecho comentarios sobre esa propuesta.

Maria Castillo Domínguez, planificadora financiera certificada y fundadora de Valoria Wealth Management, dijo a CNN que extender el crédito es “vital” para que muchos hogares, particularmente aquellos con niños pequeños, puedan manejar los costos del cuidado infantil.

Karoline Leavitt, portavoz de la transición Trump-Vance, dijo en un comunicado que Trump cumplirá sus promesas de campaña: “El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen rotundo, dándole un mandato para implementar las promesas que hizo en la campaña”, dijo Leavitt. “Él cumplirá”, añadió.

Impuestos

Se espera que la administración Trump se enfoque en extender los recortes de impuestos introducidos por la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos que están programados para expirar en 2025. El movimiento requerirá la aprobación del Congreso.

Extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 reduciría los impuestos en un promedio de US$ 2.000 en 2026, según un análisis del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings. Sin embargo, casi la mitad de los beneficios de la desgravación fiscal irían al 5% superior de los hogares que ganan más de US$ 450.000.

Por ejemplo, extender los recortes de impuestos ahorraría al 1% superior de los hogares alrededor de US$ 70.000, o el 3.2% de sus ingresos, según el Centro de Política Fiscal. En comparación, los recortes de impuestos ahorrarían a las familias de ingresos medios alrededor de US$ 1.000, o el 1.3% de sus ingresos.

En la campaña, Trump promocionó el fin de la doble imposición a los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero, pero no ha mencionado mucho el tema desde entonces. Además, no ha elaborado su promesa de hacer deducibles de impuestos los intereses de los préstamos para automóviles.

Trump ha sugerido eliminar por completo el impuesto federal sobre la renta a favor de los ingresos provenientes de los aranceles. Alan Auerbach, profesor de economía en UC Berkeley, dijo a CNN que la propuesta no tiene sentido financiero. Los ingresos de los aranceles no son suficientes para reemplazar los ingresos del impuesto federal sobre la renta, dijo. “Los números no funcionan para esto”.

Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP/AFP via Getty Images

Seguridad Social

Trump prometió “no recortar ni un centavo” de la Seguridad Social, según su plataforma política.

Pero ha propuesto eliminar los impuestos federales sobre la Seguridad Social, las propinas y el pago de horas extras. Los ingresos fiscales se utilizan para financiar programas de ayuda federal como la Seguridad Social.

Eliminar los impuestos proporcionaría alivio a corto plazo, pero agotaría los fondos para la Seguridad Social, según el Centro de Política Fiscal, lo que llevaría a beneficios reducidos para los trabajadores.

Los hogares que ganan US$ 32.000 o menos no se beneficiarían del recorte de impuestos federales porque la mayoría de sus ingresos de Seguridad Social no están gravados, según el Centro de Política Fiscal.

Bajo la propuesta de Trump, las reservas de fondos para la Seguridad Social se agotarían para 2031, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Además, habría una disminución del 33% en los beneficios para los inscritos para 2035.

Deuda de préstamos estudiantiles

Aspectos clave del plan de la administración Biden para la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles están en juego, lo que significa que la administración Trump podría ser determinante para millones de estadounidenses que esperan que se cancele su deuda.

Los intentos por perdonar la deuda de préstamos estudiantiles, como los que hizo la administración Biden, probablemente serán descartados bajo el Gobierno de Trump, según Auerbach de Berkeley.

A partir de agosto, algunas de las iniciativas del presidente Joe Biden para aliviar la deuda de préstamos estudiantiles fueron bloqueadas por un fallo de la Corte Suprema.

“Los republicanos han estado cuestionando esas cosas en la corte, en gran medida con éxito, y estoy seguro de que el sentimiento en la administración Trump será similar a eso”, dijo Auerbach. “Realmente no están interesados en proporcionar alivio a los préstamos estudiantiles”.

La plataforma política de Trump no menciona la deuda de préstamos estudiantiles. En su primer mandato, no logró terminar con el programa de Perdón de Préstamos de Servicio Público.

Precios e inflación

Las preocupaciones sobre la inflación ayudaron a enviar a Trump de regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, con sus políticas propuestas, la inflación podría regresar con fuerza.

La inflación subió al 2.6% en octubre, su primer aumento en seis meses, según el Índice de Precios al Consumidor. El aumento estuvo en línea con las expectativas, pero también fue una señal de que la bestia de la inflación no está completamente domesticada.

Las propuestas de Trump de aranceles entre un 10% a un 20% sobre las importaciones llevarían a un aumento en los precios de consumo diario, según un informe de la Federación Nacional de Minoristas. Por ejemplo, las zapatillas deportivas de US$ 90 podrían costar entre US$ 106 y US$ 116 con los aranceles que propone Trump.

Además, la propuesta de Trump de deportaciones masivas podrían aumentar los precios de los alimentos. Auerbach señaló que los inmigrantes indocumentados a menudo trabajan en la agricultura o en el procesamiento de alimentos, lo que presagia una escasez de mano de obra si son deportados.

Auerbach dijo a CNN que los planes del presidente electo para aranceles y deportaciones masivas podrían tener el impacto más significativo en las finanzas personales.

“Si esas cosas realmente entran en vigor como se propone, habrá grandes aumentos en el costo de vida”, dijo.

Seguro de salud

En la campaña, Trump fue y vino sobre su enfoque para cambiar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Ha dicho que tiene “conceptos de un plan” para la atención médica.

La administración Trump quiere “promover la elección y la competencia” y hacer que la atención médica sea más asequible, según su plataforma política. Sin embargo, no proporciona más detalles de cómo hará eso.

Los estadounidenses inscritos en el ACA probablemente verán aumentos en los costos de atención médica después de que un crédito fiscal clave de la pandemia expire a fines de 2025.

Como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, se introdujeron créditos fiscales premium mejorados para disminuir los costos de bolsillo para los inscritos elegibles del ACA. Estos créditos fiscales se ampliaron hasta 2025 como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

Es probable que un Congreso liderado por republicanos permita que los créditos fiscales personales mejorados expiren, según KFF, un grupo sobre políticas de salud sin fines de lucro. Los créditos ahorran a los inscritos alrededor de US$ 700 al año, según KFF, y si expiran, alrededor de 19,7 millones de estadounidenses tendrán aumentos en los gastos de atención médica.

“Las propuestas de políticas futuras probablemente aumentarán los costos de las personas para la cobertura de salud, revertirán las protecciones para las personas con condiciones preexistentes y aumentarán el número de personas sin cobertura”, dijo Sarah Lueck, vicepresidenta del Centro de Prioridades de Presupuesto y Política, un grupo de expertos.

Con respecto al Medicare, Trump no “recortará ni un centavo” del programa, según su plataforma política.

“Creo que, al menos a corto plazo, no veremos recortes importantes en los beneficios de Medicare”, dijo Auerbach, señalando que Trump reconoce que es un programa popular.

Vivienda

Vivienda en EE.UU. Getty Images

La plataforma política de Trump dice que su administración promoverá la propiedad de vivienda “a través de incentivos fiscales y apoyo para compradores de su primera casa”. También menciona abrir “porciones limitadas” de tierras del gobierno federal para “nueva construcción de viviendas”. Trump no ha elaborado el plan más allá de eso en su plataforma.

La administración Trump probablemente reducirá la burocracia para fomentar el desarrollo empresarial e inmobiliario. Los costos de vivienda a menudo tienen más impacto de regulaciones locales que de políticas nacionales, dijo Auerbach de Berkeley.

El plan de Trump para deportaciones masivas podría reducir la fuerza laboral en el sector de la construcción, poniendo presión en un suministro ya ajustado de viviendas y, a su vez, empujando los precios hacia arriba, dijo Auerbach.

En cuanto a las hipotecas, tasas más asequibles podrían derivarse de las decisiones de la Reserva Federal sobre dónde establecer las tasas de interés, dijo Auerbach. La tasa de interés de referencia de la Fed establece el costo de los préstamos entre bancos e influye en las tasas de interés pagadas por los consumidores en préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas.