(CNN) – Donald Trump se niega a dar marcha atrás en sus elecciones para el gabinete en el primer enfrentamiento de una batalla épica que librará contra Washington cuando asuma el cargo el año próximo.

Los próximos días mostrarán si Matt Gaetz, Tulsi Gabbard, Pete Hegseth y Robert F. Kennedy Jr. tienen poder de permanencia para las luchas de confirmación en el nuevo Senado republicano sobre sus misiones para salvaguardar el estado de derecho, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, las fuerzas armadas y la salud y el bienestar de todos los estadounidenses.

Cada una de las selecciones más provocativas enfrenta críticas por carecer de los conocimientos y la experiencia necesarios para dirigir las vastas burocracias especializadas que estarían bajo su control.

Y el debate sobre sus perspectivas se está intensificando tras nuevas revelaciones y acusaciones sobre su pasado, que pondrán a prueba la intención de Trump de ejercer lo que él considera un poder casi incontrolable desde la Oficina Oval.

CNN informó este sábado que Hegseth, la elección de Trump para secretario de Defensa, pagó a una mujer que lo acusó de agresión sexual en un acuerdo de conciliación que incluía una cláusula de confidencialidad, según el abogado de Hegseth. El presentador de Fox News negó haber agredido a la mujer, según el abogado, y no fue acusado en ningún caso penal ni nombrado como acusado en ninguna demanda civil en relación con el incidente de 2017. La acusación inicial de agresión sexual contra Hegseth había tomado por sorpresa al equipo de Trump la semana pasada, después de que el presidente electo ya lo hubiera elegido.

La intriga también se profundizó en torno a una investigación del Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sobre Gaetz, el posible secretario de Justicia, después de que un abogado que representa a dos de los testigos en la investigación dijera el viernes que uno de sus clientes vio al republicano de Florida, que renunció al Congreso la semana pasada, teniendo relaciones sexuales con una menor. Gaetz niega haber cometido alguna irregularidad, incluyendo haber tenido relaciones sexuales con una menor o haber pagado por sexo. No fue acusado después de una investigación del Departamento de Justicia.

También existe un creciente escrutinio sobre la idoneidad de Gabbard para el trabajo de directora de inteligencia nacional debido a sus posiciones que a veces amplificaron la propaganda de uno de los principales adversarios de la comunidad encubierta: Rusia.

Y algunos expertos médicos de alto nivel están expresando su preocupación por las calificaciones de Kennedy, un escéptico de las vacunas, para salvaguardar generaciones de avances médicos como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a pesar de que su franqueza contra los alimentos procesados encontró apoyo entre muchos médicos destacados.

No todas los anuncios de Trump están causando revuelo. La elección del senador de Florida Marco Rubio para el cargo de secretario de Estado recibió elogios de ambos partidos, pero en una administración convencional, las controversias que se desatan en torno a al menos cuatro elecciones clave para el gabinete serían vistas como un desastre.

Trump está convencido de que no se rendirá mientras busca a personas que cumplan con sus objetivos de derribar el establishment de Washington en un segundo mandato que prometió dedicar a la venganza. Una fuente le dijo a CNN durante el fin de semana que Trump ve a Gaetz como su elección más importante. El presidente electo quiere que el excongresista de Florida sea confirmado “al 100%”, dijo la fuente. “No va a dar marcha atrás. Está totalmente comprometido”.

Johnson le dice a CNN que publicar el informe de ética de Gaetz abriría una caja de Pandora

Trump pidió al Senado que, de ser necesario, coopere con él para hacer nombramientos en receso si los candidatos no pueden ser confirmados. Utilizar esa medida como primer recurso en lugar de como último recurso, como sucedió en el pasado, sería una señal de que Trump, con un partido Republicano complaciente, planea eludir los controles y contrapesos constitucionales del Congreso y actuar con una autoridad amplia y sin restricciones como presidente.

El resultado de la próxima confrontación dependerá de si los senadores republicanos están dispuestos a renunciar a su propio poder para examinar a los candidatos y ceder ante la furiosa presión política que seguramente ejercerá sobre ellos el movimiento “Make America Great Again”. La cuestión representa la primera crisis política a la que se enfrenta el senador de Dakota del Sur John Thune , que asumirá el cargo de líder de la mayoría republicana en el Senado el año que viene. E incluso si los senadores adoptan una postura sobre uno o dos candidatos que consideran no calificados, es poco probable que provoquen una derrota al nuevo presidente descartando a todos los candidatos más provocativos, lo que significa que es casi seguro que algunos de ellos ocupen puestos en la cima de departamentos gubernamentales clave.

La tormenta sobre las elecciones de Trump se está profundizando a medida que el presidente electo está trabajando para completar su futuro equipo de gobierno con puestos como el de secretario del Tesoro y el de representante comercial de Estados Unidos, que serán fundamentales para llevar a cabo sus políticas comerciales y económicas populistas, aún pendientes.

Gaetz, un político pirotécnico que se hizo famoso por su abierto apoyo a Trump y una serie de maniobras políticas, está atrayendo la mayor atención en parte debido a su decisión de abandonar la Cámara de Representantes apenas unos días antes de que se esperaba que el Comisión de Ética publicara su informe. Sin que él sea un miembro en funciones del Congreso, la investigación terminará con el informe aún en secreto, a pesar de que algunos senadores republicanos solicitaron ver su contenido.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo este domingo a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union” que la publicación del informe abriría una “caja de Pandora” ya que Gaetz había dejado el Congreso, aunque tal acción no sería algo sin precedentes. “El Senado tiene un papel, el papel de asesorar y dar consentimiento, según la Constitución, y lo desempeñará”, dijo el republicano de Luisiana. “Tendrán un riguroso proceso de revisión y verificación en el Senado, pero no necesitan depender de un informe, o un borrador de informe, un borrador de informe, que fue preparado por el Comisión de Ética para sus propósitos muy limitados”. Johnson también dijo que no había discutido el asunto con Trump.

El hijo del presidente electo explica el plan

Gaetz y varios otros candidatos de Trump causaron consternación en algunos círculos dadas las preguntas sobre sus cualificaciones y comportamiento pasado.

“Creo que el objetivo de estos seleccionados, varios de ellos, es que no están cualificados, que están descalificados”, dijo el senador electo Adam Schiff en el programa “State of the Union” este domingo. “Ese es el objetivo de Trump, porque lo que quiere hacer con estos designados es demostrar que el Congreso de los Estados Unidos no le plantará cara con nada”, dijo el demócrata de California. “Si confirman a Matt Gaetz, harán lo que él quiera”.

El representante Jim Himes, demócrata del Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, advirtió este domingo que los senadores republicanos deberían fijarse en su legado y no en Trump. “Es evidente que estas personas no están cualificadas y no están preparadas para dirigir las organizaciones tan complicadas que se les ha pedido que dirijan”, dijo el demócrata de Connecticut en el programa “Face the Nation” de la CBS. Añadió: “Un senador republicano que vota para consentir el nombramiento de Matt Gaetz –un agente del caos, un actor de las redes sociales que no respeta el estado de derecho–, el senador republicano que vota para confirmar a Matt Gaetz, Robert Kennedy o Tulsi Gabbard será recordado por la historia como alguien que entregó por completo su responsabilidad a Donald Trump”.

Durante la campaña electoral, Trump no ocultó sus planes si ganaba un segundo mandato. Muchos de sus partidarios más acérrimos consideran que el gobierno federal es un Estado profundo liberal que no supo responder a sus necesidades. Además, Trump sigue furioso por los intentos del establishment de ponerle freno durante su primer mandato en la Casa Blanca. Por eso, la elección de candidatos para el gabinete que no son considerados aptos para dirigir sus departamentos puede ser un intento de asestar un golpe a la credibilidad del propio gobierno.

La estrategia fue explicada por el hijo del presidente electo, Donald Trump Jr., en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox Business. “La realidad esta vez es que sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos quiénes son los buenos y los malos. Sabemos quiénes son los falsos”, dijo. “Se trata de rodear a mi padre de personas que sean competentes y leales. Cumplirán sus promesas. Cumplirán su mensaje. No son personas que piensan que saben más, como burócratas no electos”.

Trump Jr. también sugirió que el escándalo que rodea a algunos de los candidatos elegidos por Trump fue exactamente la razón por la que los eligió y que demuestra su autenticidad. “Muchos de ellos se enfrentarán a rechazos por las mismas razones. Una vez más, serán verdaderos disruptores. Eso es lo que quiere el pueblo estadounidense”.

Se necesitaría un puñado de senadores republicanos para bloquear a los elegidos más provocadores de Trump a principios del próximo año, dado que es probable que los demócratas voten en masa en su contra. Pero varios senadores republicanos dejaron en claro este domingo que no tenían problemas con las personas que Trump eligió para trabajar en el gobierno.

El senador Markwayne Mullin tiene una disputa personal de larga data con Gaetz y en el pasado consideró su comportamiento como una falta de respeto. Pero el republicano de Oklahoma dijo en el programa “Meet the Press” de la NBC que le daría a Gaetz una “oportunidad justa”. Agregó: “Tengo una situación difícil… Tengo que dejar de lado mi situación personal con Matt y analizar los hechos. Si está calificado, está calificado”.

El senador de Missouri Eric Schmitt dijo que creía que los nominados de Trump serían confirmados. “Es necesario contar con personas de confianza que vayan a estas agencias y tengan una agenda de reformas real. Y es por eso que creo que hay un impulso real, un impulso real para que se confirmen estas nominaciones”, dijo en “Sunday Morning Futures”.

Sin embargo, en el mismo programa, otro aliado de Trump, el senador de Alabama Tommy Tuberville, advirtió que había “trabajo duro” por delante en el proceso de confirmación, pero elogió a Gaetz como un “luchador” que era leal al presidente electo. “Tenemos los números. Demos un paso al frente, hagamos nuestro trabajo, porque tenemos que hacer que este país vuelva a encaminarse en la dirección correcta. El presidente Trump solo tiene un corto período de tiempo. Cuatro años no es mucho”.

Del otro lado del espectro político, el senador de Pensilvania John Fetterman analizó esos cuatro años e instó a los demócratas a reconocer el panorama general en lugar de hacerle el juego a Trump en cada controversia. Dijo en “State of the Union” que las elecciones de Gaetz y algunas otras eran “simplemente trolls absolutos” que encajaban con los propósitos de Trump. “Él consigue el tipo de cosas que quería, como el pánico… Si estamos teniendo crisis con cada tuit o cada nombramiento o todas esas cosas, quiero decir, van a ser cuatro años”.