(CNN) – Duewight García rebasó el plazo de su visado de turista en EE.UU. en 2019, tras afirmar que sus roces con las pandillas y su activismo estudiantil en Honduras le hicieron sentir que era inseguro regresar.

Desde entonces, García, que ronda los 30 años, ha trabajado en paneles de yeso y en el enmarcado en el área de la ciudad de Nueva York. Es un trabajo duro y puede ser peligroso, dijo García a CNN en una entrevista traducida del español. “Hacemos el trabajo que nadie más quiere hacer”.

García es uno de los muchos indocumentados en Estados Unidos que se ganan la vida en la construcción. Él y millones de personas más se enfrentan ahora a la perspectiva de deportaciones masivas durante el mandato del presidente electo Donald Trump.

Trump ha dicho que los inmigrantes indocumentados comparten la culpa de la crisis de asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos, algo que ocurre una vez por generación, pero los planes de deportación del presidente electo pueden ser contraproducentes, aumentando aún más el coste de la compra de vivienda.

El impacto de los inmigrantes en el mercado de la vivienda ha adquirido una nueva urgencia a medida que la compra de vivienda se ha vuelto mucho más cara, dijo Riordan Frost, analista principal de investigación en el Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard.

Según Frost, la afluencia de inmigrantes, documentados o no, se suma a la demanda de vivienda, lo que puede aumentar la competencia por las casas en ciertas partes de Estados Unidos. Sin embargo, también contribuyen a ampliar la oferta de viviendas, dado su enorme papel en el sector de la construcción.

“Es importante reconocer que los inmigrantes desempeñan un papel en el crecimiento de los hogares, y a menudo un papel sustancial”, dijo Frost. “Pero lo que realmente ha definido la crisis de asequibilidad que hemos tenido desde finales de la década de 2010 y la pandemia ha sido el crecimiento de los hogares nacidos en el país”.

La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB,) estima que es necesario construir al menos 1,5 millones de viviendas para satisfacer la creciente demanda.

También se necesitan más trabajadores de la construcción: había 282.000 empleos de construcción abiertos en septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Jim Tobin, director general de la NAHB, dijo a CNN que la mano de obra inmigrante ha ayudado a cubrir esos vacíos laborales.

“La mano de obra inmigrante es realmente importante para nuestra capacidad de seguir construyendo viviendas asequibles”, señaló Tobin. “Cualquier cosa que tenga un impacto en la oferta de mano de obra y, en este caso, en la oferta de mano de obra inmigrante, nos preocupa sobre nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de vivienda del país”.

¿Shocks en el mercado de la vivienda?

El lunes, Trump confirmó en un post en la red social Truth Social que está preparado para declarar una emergencia nacional y utilizar “activos militares” para deportar potencialmente a millones de inmigrantes indocumentados cuando asuma el cargo.

Había aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados viviendo en EE.UU. en 2022, según estimaciones del Pew Research Center.

Más de un tercio de los trabajadores de la construcción que forman parte de la población activa han nacido en el extranjero, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En algunos estados, ese porcentaje es mucho mayor: en California, Nueva Jersey y Texas, más de la mitad de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. En Nueva York, donde trabaja García, el 46% de los trabajadores de la construcción nacieron en el extranjero.

“La mayoría de los empleados de la construcción son hispanos y la mayoría no tienen documentos”, dice García sobre su experiencia trabajando en la construcción.

Duewight García trabaja en la construcción en el área de la ciudad de Nueva York. Cortesía de Duewight García.

La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense sobre el estatus legal de un inmigrante, pero el Foro Nacional de Inmigración, una organización que aboga por la reforma migratoria, estimó que los trabajadores indocumentados constituyen casi una cuarta parte de la fuerza laboral de la construcción en Estados Unidos.

“Si pasas del 10% al 5% de una mano de obra, eso es una cosa. Pero si pasas del 50%, que es en lugares como California y Texas, a una proporción mucho menor, eso podría tener impactos realmente grandes en el mercado inmobiliario”, detalló Frost.

Pero cualquier deportación bajo Trump probablemente llevaría tiempo. Edward Pinto, codirector del Centro de Vivienda del think tank de centro-derecha American Enterprise Institute, cree que su impacto general en la vivienda podría ser exagerado.

“La mano de obra que encontramos no es un gran impulsor de la volatilidad en la construcción de viviendas y el costo de la construcción de viviendas”, dijo Pinto. “Desde nuestra perspectiva, creemos que el impacto de esta deportación va a ser relativamente mínimo, sobre todo en los niveles en los que va a empezar”.

Combatir la escasez de mano de obra

El sector de la construcción tiene dificultades para encontrar trabajadores.

Los constructores de viviendas encuestados a finales del año pasado calificaron la escasez de mano de obra cualificada como el principal reto al que se enfrentaban en 2023 y el principal reto previsto para 2024, según el Índice del Mercado de la Vivienda NAHB/Wells Fargo.

Stan Marek, CEO de MAREK, una empresa de construcción de Houston, dijo que es una lucha encontrar empleados legales para cubrir los puestos vacantes en su empresa.

“Tenemos que recurrir a la mano de obra inmigrante, pero necesitamos mano de obra legal, de lo contrario esta escasez de mano de obra va a empeorar cada vez más”, afirmó Marek.

En una entrevista en octubre con The New York Times, el compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio J.D. Vance, argumentó que las deportaciones no perturbarían el mercado inmobiliario si más estadounidenses se trasladaran a la industria.

“La gente dice que los estadounidenses no harán esos trabajos. Los estadounidenses no harán esos trabajos por salarios por debajo de la mesa, no harán esos trabajos por salarios no dignos”, afirmó Vance. “Pero la gente hará esos trabajos. Solo que lo harán con determinados salarios”.

Pero, por el momento, existe un desajuste entre mano de obra y cualificaciones que dificultaría cubrir algunos puestos de trabajo en la construcción con estadounidenses, dijo Frost.

“El embudo de la escuela de oficios cualificados hacia estos oficios no es tan fuerte como debería ser, por lo que la industria de la construcción está confiando más en la mano de obra nacida en el extranjero para esos puestos”, dijo Frost.

Marek atribuyó la escasez de mano de obra en la construcción al envejecimiento de la población estadounidense y a la falta de formación profesional en los institutos.

“Aunque los jóvenes de hoy en día recibieran formación profesional, probablemente seguirían sin dedicarse a los oficios, porque tienen demasiadas opciones más fáciles”, afirmó. “Los únicos que quieren hacer este trabajo son los inmigrantes”.

Marek dijo que cree en asegurar la frontera sur, pero no está de acuerdo en que el plan de Trump de deportaciones masivas sea una solución viable. “Deportar a la gente diezmaría el negocio de la vivienda residencial”, declaró Marek.

Muchas empresas de construcción dependen del visado H-2B para traer legalmente a trabajadores estacionales y temporales de fuera del país. Sin embargo, existe un estricto límite de 66.000 visados por año fiscal, lo que hace que el proceso sea competitivo y difícil. Este año, Estados Unidos ha concedido 64.716 visados más.

García cree que se le podría haber concedido asilo si lo hubiera solicitado a tiempo, lo que le habría permitido trabajar legalmente en Estados Unidos.

“Mis abogados me dijeron que no era posible porque el plazo había vencido, así que me porque ya había pasado el plazo, así que decidí quedarme, seguir trabajando, pagar impuestos y ver qué pasaba”, dijo.

Efectos dominó de las deportaciones

Aunque los partidarios de las deportaciones masivas sostienen que los inmigrantes indocumentados perjudican las perspectivas laborales de los trabajadores estadounidenses, un estudio reciente ha descubierto que, en el sector de la construcción, puede que no sea así.

La evidencia sugiere que la mano de obra indocumentada es un complemento a la mano de obra nacional: un resultado indirecto de deportar a trabajadores de la construcción indocumentados es la pérdida neta de empleos para los trabajadores nacidos en EE. UU., especialmente en ocupaciones de mayor habilidad, según un estudio publicado por tres economistas de vivienda que se lanzó en marzo.

Jennie Murray, directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración, dijo que una política de deportaciones masivas sería “corta de miras”.

“Las personas que fueron a las urnas se preocuparon por la economía y la inmigración. Pero esos dos están inherentemente vinculados”, dijo.

En cuanto a García, señaló que cuando el presidente electo asuma el cargo, espera que Trump considere las formas en que los inmigrantes indocumentados contribuyen a la economía.

“Si deportan a un millón de trabajadores, la construcción se ralentizará y los precios de la vivienda subirán. Estamos ayudando a mantener la economía equilibrada”, dijo. “Por eso nos levantamos cada mañana para trabajar duro. Ese es el sueño americano. Si el país está bien, nosotros estamos bien”.

Tami Luhby de CNN contribuyó con el reportaje.