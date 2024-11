(CNN) – Moses “Shyne” Barrow pasó de ser rapero a político en su natal Belice, donde como representante electo se refieren a él como “honorable”.

Barrow dijo a CNN que esta palabra no es solo parte de su título.

“Todo por lo que he pasado me ha condicionado y preparado y me ha moldeado hasta donde estoy actualmente. Pero donde estoy es donde quería estar”, dijo Barrow. “Tomé la decisión a los 18 años de decir que no iba a ser poco honorable y que no iba a meter a mis amigos en problemas para librarme yo de ellos”.

Barrow, que ahora tiene 46 años, hizo el comentario en referencia a cómo se comportó en un caso que lo ha vinculado para siempre a Sean “Diddy” Combs.

En 1999, el entonces prometedor artista discográfico fue fichado por Bad Boy Records, de Combs. Barrow formaba parte del séquito del productor en un club nocturno de Nueva York, junto con la entonces novia de Combs, Jennifer López, cuando la velada terminó en una lluvia de disparos. Tres personas resultaron heridas.

Barrow, Combs y el guardaespaldas Anthony Jones fueron juzgados por el tiroteo en 2001. Combs y Jones fueron absueltos, mientras que Barrow fue condenado por cargos de agresión y posesión de armas de fuego. Fue condenado a 10 años de prisión y deportado a su Belice natal tras su puesta en libertad en 2009.

Barrow culpa a Combs, en parte, de lo que le ocurrió.

“Sabes, hay tantas cosas que dije hace tanto tiempo sobre Diddy. Nadie me escuchaba, nadie me creía. Y eso hace que las heridas que, por la gracia de Dios, he podido curar y los logros que he podido alcanzar sean aún mucho más significativos”.

La vida de Barrow es el tema de un nuevo documental de Hulu, “The Honorable Shyne”. El proyecto estaba muy avanzado antes de que Combs fuera nombrado en múltiples demandas civiles, además de declararse inocente de los cargos federales de tráfico sexual y otras acusaciones. Barrow no cree que los actuales problemas legales de Combs eclipsen el mensaje de resiliencia que espera que la gente se lleve de su película.

“Subraya el mensaje, realmente lo magnifica. Realmente pone más de relieve todo lo que he estado diciendo”, dijo.

No fue un “Bad Boy” durante mucho tiempo

Una escena de "The Honorable Shyne" de Hulu. Crédito: Hulu

El documental recorre el viaje de Barrow desde su infancia en Belice hasta el adolescente que intenta abrirse camino en el mundo del rap tras mudarse a Nueva York para vivir con su madre en busca de una vida mejor.

Perfeccionó su arte y acabó llamando la atención de Combs, que lo firmó en 1998.

“Solo estuve en su órbita alrededor de un año. Me firmaron en el 98, pasé la mayor parte de ese tiempo sin relacionarme realmente con él [Combs]. Ser un joven millonario no es una transición fácil, así que me dediqué a malgastar el dinero rápidamente, como supongo que dice la canción”, dijo. “A principios del 99 fue cuando realmente empecé a interactuar con él. Me metí en esta tutoría y este aprendizaje y luego, al cabo de un año, se produjo la situación con el Club New York y eso fue todo”.

Barrow dijo que pasarían más de 20 años antes de que él y Combs volvieran a conectar. El exrapero dijo a CNN que no estaba al tanto de los acontecimientos que llevaron a los recientes cargos penales y acusaciones civiles contra Combs.

“No tuve la oportunidad de relacionarme con él para ver ninguna de esas cosas y cuando lo hice, no vi ninguna de esas cosas”, dijo Barrow. “Sin embargo, lo que me hizo en cuanto a llamar a testigos para que testificaran contra mí, a pesar de que le rogamos que no lo hiciera, cualquiera que mande a alguien a la cárcel deliberadamente es un monstruo”.

Representantes de Combs dijeron a CNN en un comunicado: “El Sr. Combs niega categóricamente las acusaciones del Sr. Barrow, incluida cualquier sugerencia de que él orquestó que el Sr. Barrow ‘asumiera la culpa’ o lo ‘sacrificara’ dirigiendo a testigos para que declararan contra él. Estas afirmaciones son inequívocamente falsas”.

“El Sr. Combs fue absuelto de todos los cargos relacionados con el incidente del Club New York de 1999 y ha mantenido sistemáticamente su inocencia. No puede aceptar ni condonar ninguna caracterización de sus acciones como ‘demoníacas’ o maliciosas”, se lee en el comunicado. “El Sr. Combs aprecia el camino que ha seguido el Sr. Barrow y le desea un éxito continuado. Es lamentable que el Sr. Barrow haya optado por volver sobre estas acusaciones. El Sr. Combs confía en que el periodismo responsable sopesará tanto los resultados legales establecidos como el apoyo positivo y de larga data del Sr. Combs a aquellos con los que ha trabajado”.

Barrow, que ahora sirve como líder de la oposición en la Cámara de Representantes de Belice, lo considera parte de la progresión de su vida. Su mensaje actual es de esperanza, incluido su deseo de que el mundo descubra la belleza y la vitalidad de Belice.

“He sanado y he perdonado, lo he superado”, dijo Barrow sobre Combs.

En cuanto a lo que sigue para su antiguo mentor, “eso lo decidirán un juez y el jurado”.

“The Honorable Shyne” está disponible en streaming en Hulu.