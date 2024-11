Juicio por la muerte de Laken Riley, en vivo: última hora del caso y de José Ibarra, acusado de asesinato

La defensa dice que hay "duda razonable" en la evidencia del estado

La abogada defensora Kaitlyn Beck revisó la evidencia del estado sobre ADN, huellas dactilares, datos digitales y grabaciones de vigilancia y dijo que no prueban la culpabilidad de José Ibarra.

"Hay duda razonable en cada una de esas piezas de evidencia", dijo.

La evidencia de ADN tenía dudas sobre lo que se probó y lo que no se probó, argumentó, señalando que los investigadores no probaron las uñas de Ibarra para el ADN de Laken Riley y no probaron una huella dactilar ensangrentada en su teléfono.

El análisis de huellas dactilares es generalmente "cuestionable", argumentó.

La evidencia del estado sobre la ubicación del teléfono de Ibarra tenía dudas porque otros tenían acceso a su teléfono, argumentó.

Además, el video de vigilancia del hombre arrojando una chaqueta ensangrentada a un contenedor de basura tenía dudas debido al ángulo y la calidad del video, argumentó. El hermano de Ibarra, Diego, también poseía el mismo sombrero y zapatos que la persona en el video, dijo.