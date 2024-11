Última hora de la guerra Israel-Gaza y la orden de detención contra Netanyahu

¿Dónde y sobre quiénes tiene jurisdicción la CPI?

Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional porque no ha firmado el Estatuto de Roma, que estableció la corte. Pero eso no significa que sus ciudadanos no puedan ser procesados ​​por la corte.

La corte ya investigaba posibles crímenes cometidos por Israel desde 2014 en Gaza, la Ribera Occidental ocupada y Jerusalén Oriental ocupada. La investigación comenzó en marzo de 2021 y fue remitida a la corte por el Gobierno Autónomo Palestino, que adoptó el mandato de la CPI en 2015 como el Estado de Palestina. La CPI concluyó entonces que tiene jurisdicción sobre el conflicto y, “por mayoría, que el alcance territorial de esta jurisdicción se extiende a Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental”.

En mayo, Netanyahu dijo que emitir órdenes de arresto contra funcionarios israelíes dejaría una “mancha indeleble” en el edificio del derecho y la justicia internacionales, y agregó que la CPI fue “fundada como consecuencia del Holocausto” y no debería intentar “socavar” el derecho fundamental de Israel a la legítima defensa.

Los líderes palestinos firmaron el Estatuto de Roma en 2015. Como tal, la CPI tiene jurisdicción sobre los actores en Gaza y otros territorios palestinos y, por extensión, sobre los actores en esos territorios, incluido Hamas.