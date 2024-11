(CNN) – Un adolescente australiano se convirtió en el sexto turista extranjero que murió en una presunta intoxicación masiva con metanol en Laos, mientras aumenta la lista de países que advierten de las consecuencias potencialmente mortales de beber alcohol adulterado en el país del sudeste asiático.

Ahora puedes seguirnos en WhatsApp Channel

Una mujer británica, otra adolescente australiana, un estadounidense y dos daneses también murieron en los últimos días tras una oleada de presuntas intoxicaciones en el popular destino de mochileros de Vang Vieng, según las autoridades.

Holly Bowles, de 19 años, llevaba varios días con respiración asistida, en estado crítico, en la vecina Tailandia tras ser evacuada de Laos después de una noche de fiesta, según Seven News, filial de CNN. Su amiga, Bianca Jones, también de 19 años, murió el jueves.

“Con el corazón roto, estamos muy tristes de decir que nuestra hermosa Holly está ahora en paz”, dijo la familia de Bowles en un comunicado a última hora de este viernes, informó Seven News.

“Encontramos consuelo y alivio al saber que Holly trajo tanta alegría y felicidad a tantas personas”. La familia declaró: “Holly estaba viviendo su mejor momento viajando por el sudeste asiático conociendo nuevos amigos y disfrutando de experiencias increíbles”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido informó este jueves a CNN que una mujer británica había muerto en Laos, sin dar su nombre ni las circunstancias de su fallecimiento.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó a CNN este jueves que un ciudadano estadounidense murió en Vang Vieng. No dio una razón de la muerte de la persona, pero dijo que EE.UU. estaba “siguiendo de cerca la situación y proporcionando asistencia consular”. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca señaló previamente que dos ciudadanos daneses murieron en Laos, pero no dio más detalles.

Se cree que la causa de la muerte de al menos tres de los turistas extranjeros está relacionada con alcohol contaminado, según informaron este viernes los medios de comunicación estatales del país en su primer informe sobre las intoxicaciones masivas. Laos, un opaco Estado comunista, había guardado silencio sobre las muertes en los últimos días, incluso cuando múltiples Gobiernos extranjeros emitieron advertencias para tener cuidado con el alcohol contaminado y aumentaron los informes de muertes y envenenamientos.

Este viernes, la agencia oficial de noticias de Laos, KPL, confirmó que dos ciudadanas danesas y un ciudadano estadounidense, murieron en Vang Vieng, el 13 de noviembre.

“Se cree que la causa de la muerte fue el consumo de bebidas alcohólicas contaminadas”, informó KPL.

“Los funcionarios están en proceso de recopilar información detallada, pruebas y testimonios de testigos y se espera que emitan un comunicado oficial en breve”.

El comunicado no precisaba si había otros extranjeros afectados.

Este viernes, la Policía también detuvo al gerente y al propietario de un albergue donde se alojaban los mochileros, informó Associated Press, citando a un funcionario de la Oficina de la Policía de Turismo de Vang Vieng y al personal del albergue. No se han presentado cargos, según Associated Press.

Bianca Jones, izquierda, y Holly Bowles, estaban de mochileras en Laos cuando se enfermaron después de una noche de fiesta. Facebook

Un viaje de mochileros se convierte en una pesadilla

Los adolescentes australianos, ambos de Melbourne, estaban disfrutando de un viaje de mochileros cuando enfermaron tras pasar la noche en Vang Vieng.

Esta pintoresca ciudad rural del norte de Laos es desde hace mucho tiempo un popular destino para mochileros. Durante muchos años, tuvo fama de ser un importante destino de fiesta, conocido por el consumo excesivo de alcohol, la fácil disponibilidad de drogas y el descenso de ríos en balsas en forma de rosquilla, relacionado con una serie de muertes.

En 2012, el Gobierno clausuró varios bares y actividades, reinventando la ciudad como paraíso ecológico y centro de turismo de aventura, aunque su reputación fiestera se mantiene.

Las mujeres se alojaban en un albergue y, al parecer, habían estado bebiendo allí y en un bar cercano el 11 de noviembre, informó Nine News. Según Associated Press, las mujeres se habían unido a otros huéspedes para tomar copitas gratuitas de alcohol ofrecidas por el albergue antes de salir por la noche.

Tras ponerse enfermas, las dos amigas no salieron de su habitación en 24 horas y no se fueron como estaba previsto, según Nine News. Fueron llevadas a un hospital de Laos antes de ser trasladadas a Tailandia, donde recibieron tratamiento en dos hospitales distintos, informó Associated Press.

Turistas cenan en un albergue en Vang Vieng, Laos, el 19 de noviembre de 2024. Anupam Nath/AP

Una declaración de la familia de Jones antes de su muerte decía: “Queremos asegurarnos de que ninguna otra familia se vea obligada a soportar la angustia por la que estamos pasando”, según Nine News. “Esperamos que las autoridades puedan llegar al fondo de lo ocurrido lo antes posible”.

Se cree que las mujeres bebieron alcohol contaminado con metanol, aunque la procedencia de las bebidas no está clara.

El metanol puede hacer que la gente se sienta ebria y se ha utilizado en la fabricación de réplicas falsificadas de marcas de alcohol conocidas o licores locales ilegales, como el vodka, advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

La intoxicación por metanol puede provocar náuseas, vómitos e insuficiencia cardiaca o respiratoria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El líquido transparente se suele utilizar en líquidos de limpieza, pero a veces se añade ilegalmente a bebidas alcohólicas como forma barata de aumentar su volumen.

Laos, uno de los países más pobres del sudeste asiático, se ha visto duramente afectado por una inflación desorbitada en los últimos años. El turismo es una fuente clave de ingresos para la economía del país, que atraviesa dificultades.

Neil Farmiloe, ciudadano neozelandés propietario del restaurante Kiwi Kitchen, en Vang Vieng, dijo a Associated Press, que muchos de sus clientes estaban muy preocupados por el incidente. “Creo que nunca había ocurrido antes, así que espero que solo sea un incidente aislado”, dijo Farmiloe, quien vive en la ciudad desde hace 20 años. “Es muy triste. Estoy seguro de que nadie pretendía causar lesiones, pero ha ocurrido”.

Una vista de la popular ciudad turística Vang Vieng, Laos, en diciembre de 2018. Oleksandr Rupeta/NurPhoto/Getty Images

Los países advierten a sus ciudadanos

Se cree que varios turistas extranjeros más se vieron afectados por bebidas contaminadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia dijo que estaba proporcionando asistencia consular a uno de sus ciudadanos que informó sentirse mal “y puede ser una víctima de envenenamiento por metanol en Laos”.

“Se recomienda a los viajeros que tengan cuidado con el consumo de bebidas alcohólicas, en particular cócteles y bebidas elaboradas con licores que puedan haber sido adulterados con sustancias nocivas”, señaló.

Este jueves, EE.UU. se unió a Nueva Zelandia, Australia, el Reino Unido y Canadá para advertir a sus ciudadanos que tuvieran precaución al beber en el país del sudeste asiático.

“La Embajada de Estados Unidos en Laos tiene conocimiento de varios casos de presunta intoxicación por metanol en Vang Vieng, posiblemente por el consumo de bebidas alcohólicas con metanol”, declaró la embajada estadounidense en Laos en una alerta sanitaria.

La alerta aconsejaba a los ciudadanos estadounidenses “comprar bebidas alcohólicas y refrescos en licorerías, bares y hoteles con licencia” y “evitar las bebidas alcohólicas caseras”.

“Compruebe si las botellas de licor presentan signos de manipulación o falsificación, como etiquetas con mala calidad de impresión u ortografía incorrecta”, añadía.

¿Qué es el metanol y por qué es mortal?

El metanol es una forma de alcohol utilizada habitualmente en productos de limpieza e industriales, como disolventes de pintura, anticongelantes, combustibles, tintes y tintas.

Al igual que el etanol de las bebidas alcohólicas, el metanol es una sustancia transparente e incolora, pero es tóxica para el ser humano y beber tan solo 30 mililitros (1 onza) puede ser mortal.

Si no se trata, la tasa de letalidad oscila entre el 20% y el 40%, dependiendo de la concentración de metanol y la cantidad ingerida, según la organización benéfica Médicos Sin Fronteras, que hace un seguimiento de los casos de intoxicación por metanol en todo el mundo.

Los síntomas pueden tardar hasta 24 horas en aparecer, y pueden ir desde mareos, náuseas y vómitos hasta ceguera, fallo orgánico y daño cerebral.

Un tratamiento rápido puede reducir algunos de los efectos de la intoxicación por metanol.

Los brotes de intoxicación por metanol se producen cuando se añade esta sustancia química a las bebidas alcohólicas, ya sea de forma inadvertida por los métodos tradicionales de elaboración o de forma deliberada, normalmente con ánimo de lucro.

Miles de personas sufren intoxicaciones por metanol cada año, y la mayoría de los casos registrados en Asia se deben a personas que beben licor de contrabando o alcohol casero.

Muchas naciones del sudeste asiático tienen bajos estándares de seguridad, una aplicación irregular de la normativa y altos niveles de corrupción policial.

En 2019, más de 150 personas murieron y otras 200 fueron hospitalizadas después de beber alcohol ilegal no regulado, conocido localmente como “licor hecho en el campo”, en el noreste de la India.

Ese mismo año, al menos 11 personas murieron y cientos más fueron tratadas por presunta intoxicación por metanol después de beber vino de coco hecho localmente en Filipinas.

También se están llevando a cabo campañas de concienciación para advertir a los turistas que viajan a la región de que estén atentos a los síntomas de intoxicación por metanol, después de que en los últimos años se registraron muertes y enfermedades relacionadas con bares de Bali, Lombok y las islas Gili, lugares turísticos de Indonesia.

Este artículo se ha actualizado con información adicional.