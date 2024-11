(CNN) – Alto y desaliñado, con una barba canosa y despeinada, Ramón Rivera llevaba apenas un mes fuera de la cárcel cuando se acercó a un trabajador de la construcción temprano este lunes y lo apuñaló fatalmente sin decir una palabra, dijeron las autoridades.

No había terminado, dijeron los policías. Una pesadilla urbana se estaba desarrollando en una tranquila mañana de otoño en Nueva York.

El hombre de 51 años cruzó Manhattan y, más de dos horas después, dijeron las autoridades, apuñaló fatalmente a un pescador y luego a una mujer sentada en una banca del parque. Con la ropa cubierta de sangre, Rivera fue arrestado poco después del tercer ataque con dos cuchillos de cocina ensangrentados en su poder, según la Policía.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, describió a Rivera como un hombre sin hogar con un historial criminal y “graves problemas de salud mental”, un ejemplo de los fracasos de los sistemas de justicia penal y de salud mental.

Los asesinatos aparentemente aleatorios destacan los desafíos que enfrenta la ciudad de Nueva York y otros municipios en todo el país mientras maniobran en un delicado acto de equilibrio: cómo abordar el creciente problema de la falta de vivienda y la enfermedad mental y su impacto percibido –y real– en la seguridad pública.

“Siempre escuchamos que se está haciendo algo, pero nada cambia, y cada seis meses sucede algo inimaginable”, dijo Mary Brosnahan, quien durante tres décadas dirigió la Coalición por los Sin Hogar, una organización de defensa y servicio. “Y eso es lo que le da a todos una sensación de inseguridad”.

Agentes de la Policía de Nueva York en el lugar donde un sospechoso de una serie de apuñalamientos fatales fue capturado en Manhattan. Crédito: Yuki Iwamura/AP

El demócrata Jerrold Nadler, que representa la zona donde ocurrieron los apuñalamientos, se unió este jueves a casi una docena de funcionarios electos de la ciudad y del estado para exigir rendición de cuentas y dijo que Rivera fue “liberado al público sin el cuidado o la supervisión suficientes”.

“El caso del Sr. Rivera es una acusación contundente de los fracasos de los sistemas de justicia penal y de salud mental en la ciudad de Nueva York”, escribieron Nadler y los demás en una carta este jueves, en la que repitieron lo dicho por el alcalde. Las tres muertes “podrían haber sido evitadas”, dijeron en la carta.

Adams, refiriéndose a Rivera, dijo que parte de la investigación será determinar “por qué estaba en la calle”.

“No queremos que fracases”

Un mes antes de los ataques, Rivera estuvo en una sala del tribunal de Manhattan.

Después de cumplir alrededor de ocho meses en Rikers Island por robo y un intento de agresión a un oficial correccional, Rivera compareció ante un juez un día después de su liberación el 17 de octubre, esta vez por el presunto robo de un tazón de acrílico de US$ 1.500 que ocurrió antes de su estancia en la cárcel, según registros policiales y judiciales.

Estuvo en Rikers desde el 19 de febrero hasta mediados del mes pasado, según muestran los registros policiales, cuando fue liberado debido al tiempo cumplido, dijo la portavoz del Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York, Latima Johnson.

En mayo, los registros obtenidos por CNN muestran que Rivera pasó tiempo en el Ala de Prisión del Hospital Bellevue en Manhattan, donde estuvo involucrado en un asalto a un agente correccional. Finalmente se declaró culpable de intento de agresión de tercer grado y fue condenado a 90 días concurrentes con su tiempo por robo, que completó el mes pasado.

Rivera estaba “experimentando inseguridad en vivienda, inseguridad alimentaria, y le resulta difícil mantener un horario regular”, dijo su abogado de la Sociedad de Asistencia Legal ante el juez en la audiencia de octubre, abogando por un nivel de supervisión menos restrictivo, según un registro judicial. CNN solicitó comentarios de su abogado en ese momento.

“Su tiempo en (Rikers Island) envió un mensaje inequívoco”, dijo su abogado al tribunal, al pedir que Rivera fuera liberado bajo su propia responsabilidad. “Él planea luchar este caso”.

A recomendación de los fiscales, el juez ordenó la liberación supervisada, un programa que la ciudad promociona como que proporciona “supervisión y apoyo basados en la comunidad” para personas con casos pendientes. Sin embargo, el juez señaló los “seis incumplimientos de comparecencia” en la hoja de antecedentes de Rivera.

“No queremos que fracases, pero sí queremos conectarte con servicios y asegurarnos de que asistirás a la corte,” le dijo el juez a Rivera.

“Tu próxima fecha en la corte es el 4 de diciembre”.

No está claro qué servicios, si es que recibió alguno, tuvo Rivera en el mes previo a los apuñalamientos. No hubo respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios de CNN por parte del programa de liberación supervisada de Manhattan que manejó su caso.

“La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas”

Un agente de la Policía de Nueva York en la escena de uno de los apuñalamientos del lunes en Nueva York. Crédito: David R. Martin/AP

En la lectura de cargos del 18 de octubre, el abogado de Ayuda Legal de Rivera le dijo a la corte que se estaba quedando en el centro de recepción para hombres sin hogar de la ciudad de Manhattan. El Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Nueva York (DSS, por sus siglas en inglés), que supervisa el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar, dijo que las leyes de privacidad y servicios sociales impedían a la agencia confirmar o divulgar información sobre los clientes.

“Nosotros no podemos comentar sobre una investigación en curso”, dijo un portavoz del DSS a CNN por correo electrónico este viernes. “Además, el proceso de evaluar y verificar los hechos necesariamente tomará tiempo”.

El martes, Rivera volvió a comparecer ante un juez.

Ahora estaba siendo procesado por tres cargos de asesinato en primer grado por lo que un fiscal llamó “una violenta y sangrienta ola que cobró la vida de tres neoyorquinos inocentes que no hacían más que seguir con su día”. Fue acusado formalmente el viernes y volverá a la corte el 19 de diciembre, según la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan.

Hacia el final del procedimiento, el juez de instrucción se refirió a la comparecencia de Rivera en la corte en octubre, y dijo que el caso de hurto “no calificaba para fianza”. El juez anterior, dijo, “colocó al acusado en el nivel más alto permitido por la ley en el programa de liberación supervisada”.

Los cargos en el caso de hurto “no son elegibles para fianza, lo que significa que no puede ser retenido tras las rejas a menos que sea condenado”, dijo la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan en un comunicado este viernes.

En 2019, el estado de Nueva York aprobó una legislación que elimina o limita el uso de fianza en efectivo contra los acusados de muchos delitos menores o no violentos. Las reformas tienen como objetivo asegurar que la mayoría de los acusados no sean retenidos en la cárcel mientras esperan juicio únicamente porque no pueden pagar la fianza en efectivo. Varios estados y jurisdicciones han aprobado versiones de reforma de fianza para delitos menores.

La reforma de fianza hizo que “la liberación antes del juicio sea automática para la mayoría de las personas acusadas de delitos menores y delitos graves no violentos”, según el Instituto Vera de Justicia, una fundación de investigación no partidista. Posteriormente se enmendó para permitir a los jueces más situaciones para instituir fianza en efectivo.

En el caso de triple asesinato, el juez ordenó este martes un examen psiquiátrico y que Rivera fuera retenido sin fianza. Se declaró no culpable. CNN contactó a su abogado para solicitar comentarios.

En los últimos dos años, Rivera tuvo al menos ocho arrestos, principalmente por robo y hurto, según registros policiales. Su historial criminal data de 2003 –al menos 20 encuentros con la ley– y abarca Florida, Ohio y Nueva Jersey. Fuera de Nueva York, tuvo arrestos por asalto, agresión y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

En Nueva Jersey, fue acusado de robar cogollos de CBD y dañar la propiedad de una tienda de cannabis en Hoboken, dijeron los fiscales. En el Bronx, obtuvo un aplazamiento contemplando la desestimación en junio por un caso que involucraba el robo de filetes de un supermercado, según los fiscales.

“En la mayoría de los casos, cuando miras la intersección de personas que viven con enfermedades mentales y la justicia penal, muchos de esos delitos son menores”, dijo Matthew Shapiro, director senior de asuntos gubernamentales y comunitarios en la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales en Nueva York.

“Mucho de esto es en modo de supervivencia. Y la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas y tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de un delito que de ser perpetradoras. En este caso, parece que hay alguien que ha pasado por varios sistemas diferentes y de alguna manera ha caído por las grietas”, dijo Shapiro.

Uno de los encuentros de Rivera con la Policía de Nueva York ocurrió el 19 de noviembre de 2023, cuando los agentes lo encontraron acostado en una acera. Actuó de manera errática y les dijo a los agentes que tenía dolor en el antebrazo izquierdo, según registros policiales. Al mes siguiente, los informes muestran que llamó a la policía para decir que se sentía “suicida y homicida”. Una ambulancia lo llevó a un hospital.

“Se acercó a la Policía. Estaba suicida”, dijo Brosnahan, autora de un nuevo libro, “‘They Just Need to Get a Job’: 15 Myths on Homelessness”.

“Y luego lo que sucede es que simplemente es liberado de nuevo en la población general. Ese no es un plan coherente para nadie y lo que vemos una y otra vez es que, de repente, la persona escala y hace algo horrible como empujar a alguien al metro”.

Las víctimas estaban “solas y distraídas”

Mariana Lada habla sobre su hermano, Ángel Lata Landi, quien fue asesinado el lunes. Crédito: Sabrina Souza/CNN

La primera víctima de la ola homicida de este lunes, Ángel Lata Landi, era un trabajador de la construcción originario de Ecuador, dijo su hermana Mariana Lada a CNN. Ella dijo que su hermano había vivido en Estados Unidos durante 20 años y cuidaba al hijo de su hermana después de que ella muriera hace unos años.

Alrededor de las 8:20 a.m., Lata Landi, de 36 años, residente de Peekskill, Nueva York, estaba parado frente a un sitio de construcción cerca de Chelsea cuando un hombre con barba se le acercó y, sin provocación, lo apuñaló en el abdomen, dijo la Policía. Fue transportado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

Alrededor de las 10:25 a.m., Chang Wang, residente de Manhattan de 67 años, estaba pescando cerca del East River cuando fue apuñalado varias veces en el abdomen. Fue transportado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto, dijo la Policía.

Alrededor de las 10:55 a.m., una mujer de 36 años, Wilma Augustin, fue apuñalada varias veces en el pecho y el brazo izquierdo cerca de la sede de las Naciones Unidas, dijo la Policía. Fue transportada al Centro Médico New York Presbyterian/Weill Cornell, donde luego murió a causa de sus heridas. Tenía un hijo de 8 años, dijo el alcalde.

“¿Cómo le explicas a ese niño lo que pasó?”, preguntó Adams el martes.

Rivera supuestamente dijo a los investigadores que eligió a sus víctimas porque estaban solas y distraídas, según un agente de Policía.

“No se intercambiaron palabras. No se tomó propiedad. Simplemente atacados y apuñalados brutalmente”, dijo Joseph Kenny, jefe de detectives de la Policía de Nueva York.

Un sistema “complicado” necesita arreglarse

Adams reiteró este martes su llamado para que la ciudad saque de las calles a aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. Se dirigió a los críticos de sus políticas, incluida una directiva controvertida de hace dos años que permite a los socorristas hacer cumplir una directiva que los faculta para internar involuntariamente a personas que experimentan una crisis de salud mental. Su administración ha sido criticada por enviar policías y trabajadores de salud a los subterráneos para sacar a las personas sin hogar.

“Necesitamos tener leyes más fuertes que permitan lo que se llama remoción involuntaria. Las personas que son un peligro para sí mismas y un peligro para los demás, necesitamos poder tomar la acción para moverlas involuntariamente de las calles”, dijo Adams a CNN este jueves.

El concejal de la ciudad de Manhattan, Erik Bottcher, lamentó que sus electores estén “cansados de escuchar sobre lo roto que está el sistema. Están cansados de escuchar lo complicado que es esto”. “Saben que está roto. Saben que es complicado. Quieren que se arregle”, dijo a CNN.

El problema no es sacar a las personas sin hogar de las calles, es llevarlas a camas psiquiátricas en un momento en que esos servicios están disminuyendo en todo el estado, según los defensores.

“No podemos continuar con este tipo de enfoque de Whac-A-Mole en el que simplemente vamos a aumentar la presencia de la Policía de Nueva York en los subterráneos o, ya sabes, enviar a la Policía de Nueva York con equipos de alcance, a menos que tengas las camas psiquiátricas a largo plazo”, dijo Brosnahan. “Hasta que comencemos a abordar esto sistemáticamente, nada va a cambiar”.

Kim Hopper, antropólogo médico y profesor de la Universidad de Columbia que ha pasado décadas estudiando la falta de vivienda y la enfermedad mental en Nueva York, dijo que la ola de asesinatos del lunes “suena como uno de esos casos en los que un tipo termina sin cuidado, sin suerte y sin opciones”.

“Hemos visto esto una y otra vez. Es un sistema completamente podrido”, dijo Hopper a CNN.

“Para atribuir la responsabilidad a cualquiera de estos agentes o agencias, ninguno de ellos está equipado con los recursos o las oportunidades de colocación que necesitan para llevarlo a cabo de manera efectiva”, dijo. “Y así, quiero decir, no es sorprendente que intenten, ya sabes, trasladarlo a la siguiente opción posible. Pero es un conjunto de circunstancias bastante miserable con las que se les pide que trabajen”.

Nic F. Anderson, Melissa Alonso, Sabrina Souza, Artemis Moshtaghian, Mark Morales y Zachary B. Wolf de CNN contribuyeron a este reporte.