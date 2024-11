(CNN) – Fred Harris, exsenador de Oklahoma, aspirante a la presidencia y populista que impulsó reformas en el Partido Demócrata durante la turbulenta década de 1960, falleció el sábado. Tenía 94 años.

La esposa de Harris, Margaret Elliston, confirmó su muerte a The Associated Press. No quedó claro de inmediato dónde murió, pero había vivido en Nuevo México desde 1976 y era residente de Corrales en el momento de su muerte.

“Fred Harris falleció pacíficamente esta mañana por causas naturales. Tenía 94 años. Era un hombre maravilloso y querido. Su recuerdo es una bendición”, dijo Elliston en un mensaje de texto.

Harrs sirvió ocho años en el Senado, primero en 1964 para llenar una vacante y en 1976 intentó sin éxito llegar a la presidencia.

Le correspondió a Harris, como presidente del Comité Nacional Demócrata en 1969 y 1970, ayudar a sanar las heridas del partido tras la tumultuosa convención nacional de 1968, cuando los manifestantes y la policía se enfrentaron en Chicago.

Él introdujo cambios en las reglas que llevaron a que hubiera más mujeres y minorías como delegadas a la convención y en posiciones de liderazgo.

“Creo que ha funcionado de maravilla”, recordó Harris en 2004, cuando era delegado de la Convención Nacional Demócrata en Boston. “Ha hecho que la selección sea mucho más legítima y democrática”.

“El Partido Demócrata no era democrático y muchas de las delegaciones estaban en gran medida controladas o dominadas por los jefes. Y en el Sur había una terrible discriminación contra los afroamericanos”, afirmó.

Harris se presentó sin éxito a la nominación presidencial demócrata en 1976, y abandonó la campaña tras malos resultados en las primeras elecciones, incluido un cuarto lugar en New Hampshire. El más moderado Jimmy Carter acabó ganando la presidencia.

Ese mismo año, Harris se mudó a Nuevo México y se convirtió en profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nuevo México. Escribió y editó más de una decena de libros, la mayoría sobre política y el Congreso. En 1999 amplió sus escritos con una novela de misterio ambientada en Oklahoma durante la Depresión.

A lo largo de su carrera política, Harris fue una voz progresista líder en defensa de los derechos civiles y de los programas contra la pobreza para ayudar a las minorías y a los desfavorecidos.

“Los demócratas de todo el mundo recordarán a Fred por su integridad incomparable y como un pionero en instituir valores progresistas fundamentales de equidad y oportunidad para la prosperidad como principios fundamentales de nuestro partido”, afirmó el Partido Demócrata de Nuevo México en un comunicado.

Junto con su primera esposa, LaDonna, una comanche, también participó activamente en cuestiones de los nativos americanos.

“Siempre me he considerado populista o progresista”, dijo Harris en una entrevista de 1998. “Estoy en contra del poder concentrado. No me gusta el poder del dinero en la política. Creo que deberíamos tener programas para la clase media y la clase trabajadora”.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, elogió su trabajo en favor de su estado compartido y de la nación.

“Además de ser un político y profesor muy competente, era un hombre decente y honorable que trataba a todos con calidez, generosidad y buen humor”, afirmó en un comunicado. “El senador Harris fue una lección de liderazgo que los funcionarios públicos deberían emular ahora y siempre”.

Harris fue miembro de la Comisión Asesora Nacional sobre Desórdenes Civiles, la llamada Comisión Kerner, designada por el entonces presidente Lyndon Johnson para investigar los disturbios urbanos de finales de la década de 1960.

El informe innovador de la comisión en 1968 declaró: “nuestra nación se está moviendo hacia dos sociedades, una negra y otra blanca, separadas y desiguales”.

Treinta años después, Harris coescribió un informe que concluyó que “la profecía de la comisión se había cumplido”.

“Los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y las minorías sufren desproporcionadamente”, afirma el informe de Harris y Lynn A. Curtis, presidente de la Fundación Milton S. Eisenhower, que continuó el trabajo de la comisión.

Norman Ornstein, del American Enterprise Institute, dijo que Harris saltó a la fama en el Congreso como un “populista apasionado”.

“La gente se identifica con eso… la idea de la persona promedio contra la élite”, dijo Ornstein. “Fred Harris tenía una verdadera capacidad para articular esas preocupaciones, en particular las de los oprimidos”.

En 1968, Harris fue copresidente de la campaña presidencial del entonces vicepresidente Hubert Humphrey. Él y otros presionaron a Humphrey para que utilizara la convención para romper con Johnson en lo que respecta a la guerra de Vietnam. Pero Humphrey esperó hasta el final de la campaña y perdió por un estrecho margen frente al republicano Richard Nixon.

“Ese fue el peor año de mi vida, el de 1968. Mataron al Dr. Martin Luther King. Mataron a mi compañero de escaño en el Senado, Robert Kennedy, y luego tuvimos esta terrible convención”, dijo Harris en 1996.

“Me fui de la convención —por los terribles desórdenes y la forma en que habían sido manejados y por el fracaso en adoptar una nueva plataforma de paz— realmente desanimado”.

El senador de Oklahoma Fred R. Harris sostiene una copia del informe de la Comisión Asesora Nacional sobre Desórdenes Civiles mientras él y otros dos miembros de la comisión debaten el estudio en el programa de radio y televisión "Temas y respuestas", el 3 de marzo de 1968. Bob Daugherty/AP

Tras asumir el liderazgo del Partido Demócrata, Harris nombró comisiones que recomendaron reformas en los procedimientos de selección de delegados y candidatos presidenciales. Si bien elogió la mayor apertura y diversidad, dijo que se creó un efecto secundario: “Es muy positivo, pero el único resultado es que las convenciones de hoy son convenciones de ratificación, por lo que es difícil hacerlas interesantes”.

“Mi opinión es que deberían acortarse a un par de días, pero creo que aún vale la pena celebrarlas como una forma de adoptar una plataforma, como una especie de reunión de motivación, como una forma de reunir a la gente en una especie de construcción de coalición”, dijo.

Harris nació el 13 de noviembre de 1930 en una casa de campo de dos habitaciones cerca de Walters, en el sudoeste de Oklahoma, a unos 24 kilómetros de la frontera con Texas. La casa no tenía electricidad, ni baño interior ni agua corriente.

A los 5 años trabajaba en la granja y recibía 10 centavos al día por conducir un caballo en círculos para suministrar energía a una empacadora de heno.

Trabajó a tiempo parcial como conserje y asistente de imprenta para ayudar a su educación en la Universidad de Oklahoma. Obtuvo una licenciatura en 1952, especializándose en ciencias políticas e historia. Recibió un título en derecho de la Universidad de Oklahoma en 1954 y luego se mudó a Lawton para ejercer.

En 1956, ganó las elecciones para el Senado del estado de Oklahoma y ocupó el cargo durante ocho años. En 1964, inició su carrera en la política nacional en la carrera para reemplazar al senador Robert S. Kerr, quien murió en enero de 1963.

Harris ganó la nominación demócrata en una segunda vuelta electoral contra J. Howard Edmondson, quien dejó la gobernación para ocupar la vacante de Kerr hasta las próximas elecciones. En las elecciones generales, Harris derrotó a una leyenda del deporte de Oklahoma: Charles “Bud” Wilkinson, quien había entrenado al equipo de fútbol de OU durante 17 años.

Harris ganó un mandato de seis años en 1966, pero abandonó el Senado en 1972 cuando había dudas de que él, como demócrata de tendencia izquierdista, pudiera ganar la reelección.

Harris se casó con su novia de la secundaria, LaDonna Vita Crawford, en 1949 y tuvo tres hijos: Kathryn, Byron y Laura. Después de que la pareja se divorciara, Harris se casó con Margaret Elliston en 1983. No se dio a conocer de inmediato una lista completa de sobrevivientes el sábado.