Última hora de la guerra de Israel contra Hezbollah y Hamas, en vivo: noticias del alto el fuego, Líbano y Gaza, reacciones y más

Lo que hay que saber sobre el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah

El gabinete de seguridad de Israel aprobó un acuerdo de alto el fuego con Hezbollah, poniendo potencialmente fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos con Hezbollah y meses de una guerra a gran escala que ha matado a miles de personas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que había tres razones principales por las que quería el alto el fuego: “centrarse en la amenaza iraní”, dar un respiro a las tropas israelíes y aumentar la presión sobre Hamas.

Netanyahu habló con el presidente Joe Biden y le agradeció su participación en el acuerdo. En la Casa Blanca, Biden explicó algunos detalles del acuerdo y agradeció al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que también ayudó a negociar el acuerdo.

Esto es lo que necesitas saber:

Dependencia de la resolución de la ONU: El alto el fuego de 60 días tiene como objetivo aplicar una resolución de la ONU adoptada hace 18 años para poner fin a una guerra de un mes entre Israel y el Líbano en 2006. La resolución estipulaba que Israel debía retirarse del sur del Líbano y que los únicos grupos armados al sur del río Litani debían ser el Ejército libanés y las fuerzas de la ONU. En un hito simbólico, los soldados israelíes en el Líbano llegaron este martes al río Litani por primera vez desde que lanzaron una invasión terrestre en septiembre.

Hezbollah sobrevivirá: Un alto funcionario de Hezbollah y miembro del Parlamento dijo a Reuters que el grupo seguirá activo después de que termine su guerra con Israel, incluso ayudando a los libaneses desplazados a regresar a sus aldeas y reconstruyendo áreas destruidas por los ataques israelíes.

Muchos aún no pueden regresar a sus hogares: Israel advirtió a las personas desplazadas en el Líbano que no regresen a sus hogares de inmediato. Aunque el alto el fuego estipula que Israel debe retirarse del Líbano, la retirada llevará tiempo . Y Netanyahu dijo a los alcaldes de las comunidades más septentrionales de Israel que no presionará a esos residentes para que regresen a sus hogares de inmediato.

Ataques de última hora: Las FDI bombardearon los suburbios del sur de Beirut 20 veces en dos minutos en las horas previas al acuerdo, en uno de los bombardeos más intensos desde el inicio de la guerra. Los ataques israelíes en el Líbano mataron al menos a 25 personas este martes, incluidas al menos 10 personas en el centro de Beirut.¿Qué pasará con Gaza? La administración Biden cree que el acuerdo tiene el potencial de ser un “punto de inflexión” y reactivar las negociaciones israelíes con Hamas mientras Estados Unidos renueva su impulso para lograr un alto el fuego en el enclave, según un alto funcionario de la administración.