Laos detiene a empleados de hostal por intoxicaciones con metanol tras la muerte de seis turistas

Video relacionado: Varios muertos por intoxicación masiva de metanol en Laos 0:40

(CNN) -- Ocho empleados de un hostal para mochileros en Laos fueron detenidos por las autoridades locales mientras investigan las muertes de seis turistas extranjeros por sospecha de intoxicación con metanol, según medios estatales del país del sudeste asiático.



Las muertes de dos adolescentes australianas, una mujer británica, un hombre estadounidense y dos mujeres danesas —junto con reportes de otros enfermos— provocaron advertencias la semana pasada de varias naciones occidentales sobre las posibles consecuencias mortales de consumir alcohol adulterado en Laos.

Los empleados del Nana Backpacker Hostel, ubicado en la ciudad norteña de Vang Vieng, todos de nacionalidad vietnamita y con edades entre 23 y 44 años, fueron arrestados este lunes por la Policía local, informó el periódico estatal The Laotian Times.

Parte de la investigación se centró en reportes de que los turistas recibieron tragos de alcohol gratis en el hostal, donde al menos cinco de los fallecidos se habían hospedado.

El gerente y el dueño del hostal, ambos también vietnamitas, ya habían sido detenidos anteriormente para ser interrogados, según Associated Press. El gerente había declarado previamente que las dos mujeres australianas participaron en una sesión de tragos gratis junto con más de 100 huéspedes antes de salir de fiesta, pero negó que otros huéspedes hubieran reportado problemas, informó AP.

Los gobiernos de los países de donde proceden las víctimas confirmaron sus nacionalidades y muertes, pero muchos detalles sobre la supuesta intoxicación masiva siguen siendo confusos, lo que frustra a las familias y a otros viajeros que intentan reconstruir lo sucedido en Vang Vieng.

Laos, un estado comunista opaco que controla estrictamente sus medios de comunicación, no emitió un comunicado público sobre el escándalo hasta más de una semana después de la primera muerte, y aún no está claro cuán extendidas fueron las intoxicaciones. Este martes, Nine News, afiliado de CNN, informó que un tercer australiano que cayó enfermo estaba recuperándose en el hospital en condición estable.

Una declaración de la agencia oficial Lao News Agency (KPL) este viernes informó que "el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas" era la causa sospechada de las muertes. Sin embargo, las autoridades laosianas no han dado indicios de dónde ni cómo se introdujo el alcohol adulterado en la cadena de suministro.

Viajeros realizan su propia investigación

Ante la falta de información de las autoridades laosianas, algunos viajeros en Vang Vieng y amigos de los fallecidos decidieron investigar por su cuenta. Uno de ellos, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a CNN que realizó una encuesta independiente entre viajeros que también se enfermaron o fueron hospitalizados tras sospecha de intoxicación con metanol. Muchos describieron haber enfermado después de beber en varios bares o hostales en la ciudad.

CNN no puede verificar de manera independiente estos reportes ni los resultados de la encuesta.

Mientras tanto, las familias de las víctimas están lidiando con la repentina pérdida de sus seres queridos.

Los cuerpos de Holly Bowles y Bianca Jones, mejores amigas de 19 años, fueron devueltos a Australia este martes por la noche. Hablando con periodistas en el aeropuerto de Melbourne, sus padres agradecieron el apoyo recibido y el esfuerzo del gobierno australiano, según Nine News.

Sin embargo, Mark Jones dijo que las familias siguen sin respuestas sobre cómo murieron sus hijas, reportó Nine News.

"Queremos llorar. Extrañamos desesperadamente a nuestras hijas", dijo Jones tras conocerse las detenciones en Vang Vieng. "Me alegró saber que hubo algún avance en Laos... Pero insto al gobierno de Laos a continuar investigando a quien sea responsable".

El metanol es un alcohol químico comúnmente usado en solventes industriales, productos de limpieza y combustible, aunque puede ser agregado a bebidas alcohólicas, ya sea por accidente durante métodos de elaboración tradicionales o de forma deliberada, generalmente con fines de lucro.

En décadas recientes, Vang Vieng se ganó una reputación notoria como un centro de fiestas hedonistas, donde los viajeros tenían fácil acceso a alcohol barato y drogas ilícitas.

Sin embargo, en 2012, el gobierno ordenó una campaña de control tras una serie de accidentes fatales relacionados con estándares de seguridad deficientes y una cultura de excesos a lo largo del río que cruza la ciudad. Desde entonces, Vang Vieng ha intentado reinventarse como un destino de ecoturismo y aventura.

Reportaron Kocha Olarn, Helen Regan, Lilit Marcus, Isaac Yee y Eve Brennan para CNN.