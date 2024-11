Hannah Kobayashi, la mujer desaparecida en Hawai, persiguió durante mucho tiempo su pasión por el arte, incluso en el viaje que llevó a su desaparición

Mujer de Hawai desaparece en Los Ángeles tras perder su vuelo 3:26

(CNN) -- En un cálido día de 2022, la nativa de Hawai, Hannah Kobayashi, se subió al Subaru Baja de su amiga Allisa Peterson para un viaje de una hora en Maui, desde su comunidad natal de Haiku hasta la granja de una amiga en Nahiku.

La granja tenía un exceso de flores, y allí las amigas recogieron orquídeas y otras plantas coloridas para su nuevo negocio de diseño floral, Forage Fairies. Para un cliente, planearon decorar un escenario de concierto con flores.

Peterson recuerda mirar a Hannah, vestida con un top sin mangas color beige y shorts, y notar lo feliz que se veía mientras recogía orquídeas.

“Crear arreglos florales juntas fue realmente lo más hermoso”, dijo Peterson a CNN. Hannah era buena en eso “simplemente por conocer flores, tener creatividad, conocer a las personas adecuadas y obtenerlas correctamente.”

Arreglar flores era solo uno de los muchos proyectos creativos y empresariales que Hannah persiguió antes de que la mujer de 30 años desapareciera este mes en un misterio que ha acaparado los titulares nacionales.

El 8 de noviembre, tomó un vuelo de Maui al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde iba a tomar un vuelo de conexión a Nueva York el mismo día, pero no abordó, según dijo su hermana Sydni Kobayashi.

Lo que vino después, dice la familia de Hannah, fueron tres días de pistas a veces alarmantes de actividad en Los Ángeles antes de que la pista se enfriara: avistamientos en un centro comercial; pagos de Venmo a personas que su familia no conoce; mensajes preocupantes a una amiga sobre no sentirse segura; y un video que la mostraba con una persona desconocida en una estación de tren de la ciudad. La búsqueda en sí se fusionaría con una tragedia que involucró a otro miembro de la familia: Su padre, que viajó a Los Ángeles para ayudar a buscarla, fue encontrado muerto el domingo cerca del aeropuerto, habiendo tomado su propia vida, según la familia y las autoridades. El padre, según la tía de Hannah, Larie Pidgeon, “murió de un corazón roto.”

Los parientes de Hannah, que ahora están de luto por su padre, dicen temer que ella haya sido secuestrada y continúan presionando al público para obtener información sobre su paradero. Durante la búsqueda, varios que la conocen han hablado públicamente sobre quién es, así como sus aspiraciones a corto y largo plazo.

Desde que se graduó de la escuela secundaria, Hannah ha trabajado en varios empleos mientras perseguía sus pasiones creativas, dicen Pidgeon y Peterson. Entre otras cosas, también era una aspirante a fotógrafa, dice Pidgeon, algo que estuvo algo relacionado con el viaje que estaba haciendo.

Aunque Hannah iba a visitar a otra tía en el estado de Nueva York, también tenía la intención de tomar fotos en un espectáculo de DJ a mediados de noviembre en Brooklyn, según su familia.

Había enviado un mensaje al DJ, ofreciéndole darle fotos del espectáculo a cambio de un pase para el evento. El artista aceptó y también ofreció mercancía gratuita, le dijo a CNN uno de los representantes del músico.

“Es un alma tan creativa y artística. Creo que está simplemente incrustada en ella”, dijo Peterson.

Pero para conocimiento y desesperación de la familia, Hannah no llegó a Nueva York.

Su desaparición

Para su viaje del 8 de noviembre, Hannah tenía el mismo itinerario que un exnovio. La pareja decidió mantener sus vuelos ya que no podían obtener un reembolso, pero se irían por caminos separados una vez que aterrizaran en Nueva York, dijo anteriormente Sydni Kobayashi a CNN. El exnovio, a diferencia de Hannah, abordó un vuelo de conexión de Los Ángeles a Nueva York.

CNN obtuvo una foto que parece mostrar a Hannah bajando de su vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles. No está claro por qué no tomó su vuelo de conexión.

El 9 de noviembre, Hannah fue vista en una librería en el centro comercial The Grove en Los Ángeles, dijo su hermana, y no está claro por qué estaba allí. Luego envió un pago de Venmo a dos personas cuyos nombres la familia no reconoce, dijo su hermana.

El 10 de noviembre, se publicó un video en YouTube que mostraba a Hannah en un evento de Nike, celebrado en el mismo centro comercial, en el cual el público podía probarse los nuevos zapatos LeBron XXII. También se publicó una foto del evento en su cuenta de Instagram, dijo su hermana.

El 11 de noviembre, el último día en que sus seres queridos tuvieron noticias de ella, su madre le envió un mensaje de texto preguntándole si llegó a Nueva York. Hannah respondió que no, dijo su hermana. También envió mensajes a un amigo diciendo que no se sentía segura y que alguien estaba tratando de robarle su identidad y dinero, según las capturas de pantalla que su hermana envió a CNN.

“Hackers borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me han tenido en un juego mental desde el viernes”, decía uno de los mensajes a un amigo.

Otro mensaje decía: “Me engañaron prácticamente para que regalara todos mis fondos”, seguido de otro que decía: “Por alguien que pensé que amaba”.

Hannah también fue vista en un video de vigilancia del 11 de noviembre con una persona desconocida alrededor de una estación del tren Metro en el centro de Los Ángeles, dijo su familia.

El 15 de noviembre, la policía de Los Ángeles distribuyó un cartel sobre la desaparición, diciendo que Hannah fue vista por última vez en el aeropuerto. Decía que tiene pecas en la cara y un tatuaje en el antebrazo.

Una vida de creatividad

Al describir a Hannah esta semana, Pidgeon le dijo a CNN que su sobrina ha amado todo lo relacionado con el arte desde una edad temprana.

“Solía dibujar y dibujaba y dibujaba. Pintaba. Hacía arte con piedras y cosas como flores pequeñas”, dijo Pidgeon. “Siempre tuvo esa chispa que desearías tener”.

Hannah, incluso cuando apenas comenzaba a hablar, intentaba pedir más crayones para colorear, recordó Pidgeon.

Todavía es conocida por su creatividad. “Una de las cosas más hermosas de Hannah es que lleva un diario. … Siempre tuvo este pequeño libro mágico”, dijo Pidgeon.

Pidgeon recuerda vívidamente uno de sus diarios. Hannah había dibujado un hermoso boceto de un búho. En otra página había flores prensadas. En otra, un boleto de concierto. Encima de las ilustraciones, escribía, hilando reflexiones sobre su vida.

Ella “siempre está buscando cómo podría ser mejor y más amable”, dijo Pidgeon.

Hace aproximadamente tres o cuatro años, Hannah se mudó de la isla donde nació, Oahu, a Haiku, Maui.

Su tía describió un gigantesco tablero de visión en su actual habitación en Maui. Cada mes, Hannah cambiaba el tablero con sus pensamientos actualizados sobre la vida, sus citas favoritas y nuevos objetivos.

“Era solo este gran y hermoso tablero que tenía en su habitación, y siempre estaba cambiando”.

Hannah conoció a Peterson en Maui, donde se hicieron buenos amigos y eventualmente compañeros de cuarto, conectándose a través de la música, las flores y el arte, dijo Peterson. Peterson se mudó de la isla el año pasado, y el negocio de arreglos florales terminó, añadió.

A Hannah le gustaba bailar en espectáculos de música house y esperaba ser DJ algún día, con el nombre de DJ “Lil Trees”, dijo Peterson. Apenas había comprado sus propios platos de mezclas, según su tía.

También es apasionada por ayudar a las mujeres a superar situaciones difíciles, según su tía. Participó en círculos de mujeres locales, que proporcionaban un lugar seguro para que las mujeres se abrieran.

Hannah es una buena oyente, dijo Peterson.

“Siento que podría decirle todo, y ella era muy confiable. Y casi tenía, como, una energía maternal”, dijo Peterson.

Hannah espera tener una familia algún día con sus propios hijos, dijeron Pidgeon y Peterson.

En una publicación de Instagram de 2018, escribió sobre querer llevar a sus futuros hijos a un lugar en Hawai: “No puedo esperar el día en que pueda llevar a mis hijos aquí para que podamos disfrutar en medio de la nada, para reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos”.

“Me dijo que cuando conociera a la persona con la que tendría hijos, eso era. Esa sería el resto de su vida”, dijo Pidgeon.

Michelle Watson, Caroll Alvarado, Karina Tsui y Amanda Jackson de CNN contribuyeron a este informe.