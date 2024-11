Hannah Kobayashi, la mujer de Hawai, está desaparecida hace tres semanas. Aquí hay una cronología del caso

Mujer de Hawai desaparece en Los Ángeles tras perder su vuelo 3:26

(CNN) -- El misterio de la desaparición de Hannah Kobayashi continúa, mientras su familia y amigos buscan desesperadamente respuestas para reconstruir lo que le sucedió y qué pudo haber llevado a su desaparición.

La nativa de Hawai de 30 años viajó de Maui a Los Ángeles el 8 de noviembre, con planes de tomar un vuelo de conexión hacia la ciudad de Nueva York el mismo día, pero nunca abordó ese avión, dijo su hermana Sydni Kobayashi.

Descrita como un alma artística y creativa, Hannah Kobayashi se dirigía a Nueva York para tomar fotos en un espectáculo de DJ previsto para mediados de noviembre en Brooklyn.

Su familia dijo que los días posteriores a su desaparición estuvieron llenos de señales preocupantes, incluidas transacciones financieras inusuales y múltiples avistamientos.

La policía de Los Ángeles dijo esta semana que los investigadores determinaron que Kobayashi intencionalmente perdió su vuelo a Nueva York, se mantuvo en contacto con la familia y estuvo activa en Instagram durante los días siguientes.

A continuación, una cronología de los eventos ocurridos tras la desaparición de Kobayashi:

8 de noviembre: Hannah Kobayashi voló de Maui al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con planes de volar a la ciudad de Nueva York. Tenía el mismo itinerario que su exnovio, con quien inicialmente habían planificado tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El exnovio, a diferencia de Kobayashi, abordó su vuelo de conexión. Las cámaras de vigilancia muestran a Kobayashi saliendo del avión con una sudadera con capucha negra y leggings teñidos.

9 de noviembre: Kobayashi fue vista en una librería Taschen en el centro comercial The Grove en Los Ángeles. Ese mismo día realizó transacciones de Venmo para dos personas no identificadas.

10 de noviembre: Apareció un video de YouTube en el que se la ve en el evento LeBron XXII Trial en la tienda Nike en The Grove. Ella compartió una foto de ese evento en su cuenta de Instagram.

11 de noviembre: Fue el último día en que alguien estuvo en contacto con Kobayashi. Le envió un mensaje de texto a su madre, diciéndole que no había llegado a Nueva York. También envió mensajes alarmantes a un amigo, en los que decía: "Piratas informáticos borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tienen en una confusión mental desde el viernes", y otro: "Me engañaron para regalar todos mis fondos".

Las imágenes de las cámaras de vigilancia de ese día muestran a Kobayashi en una estación de metro del centro de Los Ángeles cerca del Crypto.com Arena, acompañada por una persona no identificada. Su familia dice que "no parece estar en buenas condiciones".

15 de noviembre: El Departamento de Policía de Los Ángeles crea un cartel de persona desaparecida para Kobayashi, diciendo que había sido vista por última vez en el aeropuerto y que tenía pecas y un tatuaje en el antebrazo.

24 de noviembre: El padre de Hannah, Ryan Kobayashi, es encontrado muerto alrededor de las 4 a.m. en West Century Boulevard cerca del aeropuerto. La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dictamina su muerte como un suicidio. "Después de buscar incansablemente a Hannah en Los Ángeles durante 13 días, Ryan Kobayashi trágicamente se quitó la vida", dijo la familia Kobayashi en un comunicado. La tía de Hannah, Larie Pidgeon, le dijo a CNN que 'murió por el corazón roto'".

26 de noviembre: En una reunión de la Junta de Comisionados de Policía, el jefe de LAPD, Jim McDonnell, proporciona una actualización sobre el caso de Kobayashi, en la que dice que los investigadores determinaron que Hannah Kobayashi intencionalmente perdió su vuelo de L.A. a Nueva York. Los investigadores también señalaron que al llegar a L.A., Kobayashi "mantuvo contacto con su familia y permaneció activa en Instagram" los días siguientes.