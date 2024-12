(CNN) – El exjefe de Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, anunció que venderá toda su colección de carros, cuyo valor se estima en “cientos de millones” de dólares.

La colección que se compone de 69 carros, incluye los Ferrari campeones del mundo conducidos por pilotos como Michael Schumacher y Niki Lauda.

También se incluye el 375 F1 de Alberto Ascari que ganó el GP de Italia y el controvertido “coche de fan” Brabham BT46B , que ganó su primera y única carrera antes de ser retirado de la competición y luego prohibido la temporada siguiente.

La noticia llega después de que Ecclestone se declarara culpable de fraude el año pasado, al no haber declarado más de 400 millones de libras (unos US$ 509 millones) de activos depositados en un fideicomiso en Singapur. El exjefe de la F1 aceptó devolver casi 653 millones de libras (unos US$ 830 millones) a la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad, y fue condenado a 17 meses de prisión, con suspensión de dos años.

Bernie Ecclestone y Tom Hartley Jr. junto a la colección de automóviles de Ecclestone. Tom Hartley Jr./Asistente personal

“Amo todos mis autos, pero ha llegado el momento de empezar a pensar en qué pasará con ellos si ya no estoy aquí y es por eso que he decidido venderlos”, dijo el hombre de 94 años en un comunicado.

“Después de coleccionarlos y poseerlos durante tanto tiempo me gustaría saber dónde han ido a parar y no dejarlos para que mi esposa se ocupe de ellos si yo no estoy cerca”.

En lugar de venderla en una subasta, Ecclestone venderá la colección a través del comerciante de autos deportivos y de carreras Tom Hartley Jr, quien la llamó “la historia de la Fórmula Uno”.

“Nunca ha habido, y probablemente nunca habrá, una colección como esta puesta a la venta de nuevo”, dijo Hartley . “Está formada por los mejores coches de su época, muchos de los cuales no se han visto en décadas, y son totalmente únicos”.

“Hay muchos autos de ocho cifras en la colección, y el valor de la colección combinada asciende a cientos de millones”, dijo, según la BBC.

Ecclestone ha confiado a Hartley Jr la venta de la colección. Tom Hartley Jr./Asistente personal

Ecclestone probó suerte en las carreras en la década de 1950, antes de convertirse en representante de pilotos de Stuart Lewis-Evans y Jochen Rindt, quienes murieron trágicamente mientras competían.

El inglés compró el equipo Brabham F1 en 1971, empleando a figuras como Lauda y Nelson Piquet, antes de llevar el deporte a la era moderna cuando se convirtió en el CEO de Formula One Group en 1987, fundando una nueva empresa, Formula One Promoters Association, más tarde conocida como Formula One Management, para gestionar los derechos comerciales del deporte.

Ecclestone dejó la Fórmula Uno en 2017 cuando Liberty Media se hizo cargo del deporte.