(CNN) – Kash Patel, elegido por Donald Trump para dirigir el FBI y ferviente partidario del presidente electo, ha prometido ayudar a desmantelar la misma organización que se dispone a dirigir.

El exabogado de oficio es considerado una figura controvertida, cuyo valor para el presidente electo deriva en gran medida del desdén que comparten por el poder establecido en Washington.

Ponerle al frente del FBI exigiría forzar la salida del actual director, Christopher Wray, nombrado por Trump en 2017, antes de que expire su mandato de 10 años dentro de tres años, una posible medida que ya ha suscitado críticas bipartidistas.

El director del FBI también debe ser confirmado por el Senado, donde los miembros ya se están preparando para ver cómo van a navegar por una serie de selecciones poco ortodoxas de Trump.

Hasta finales de la semana pasada, algunas personas cercanas a Trump creían que la elección para el FBI era un “cara o cruz” entre Patel y el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, según una fuente familiarizada con las discusiones.

Sin embargo, algunos en el círculo íntimo de Trump no estaban contentos con ninguna de las dos opciones, dijo la fuente, añadiendo que un tercer candidato desconocido probablemente habría surgido en la próxima semana o dos si Trump no hubiera tomado una decisión para entonces.

Patel, en particular, no es visto como una opción de consenso, dijo la fuente, señalando que siempre iba a reducirse a lo que Trump quería y, potencialmente, a la última persona que habló con un día determinado.

La promesa de enfrentarse al “Estado profundo”

En su libro de 2023, “Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy”, Patel expone sus argumentos contra lo que él denomina “el Estado profundo” —un término amorfo que, según él, incluye a dirigentes electos, periodistas, magnates de las grandes empresas tecnológicas y “miembros de la burocracia no electa”— y pide “una limpieza exhaustiva” del Departamento de Justicia que, según él, ha protegido a altos cargos del Partido Demócrata mientras perseguía injustamente a los republicanos y sus aliados.

Trump ha elogiado el libro como un “plan para recuperar la Casa Blanca y expulsar a estos gángsters de todo el Gobierno”, según los mensajes promocionales del libro.

Patel ha criticado duramente al FBI, y en una entrevista en un podcast en septiembre pidió que la sede de la agencia en Washington fuera desmantelada y convertida en un “museo del Estado profundo”.

“La huella del FBI se ha vuelto tan jo****mente grande”, dijo Patel en el programa “Shawn Ryan Show”, criticando la operación de recopilación de inteligencia de la agencia.

Durante la entrevista, Patel también ridiculizó al FBI por su orden de registro de 2022 de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, que llevó a la presentación de cargos contra el expresidente por retener documentos clasificados. El juez que supervisaba ese caso finalmente desestimó los cargos contra Trump tras determinar que el fiscal especial había sido nombrado ilegalmente.

En una entrevista de 2023 con Steve Bannon, un exasesor de Trump, Patel dijo que el Departamento de Justicia bajo el Gobierno de Trump “iría tras” miembros de los medios de comunicación.

“Tenemos que poner en el Departamento de Justicia a patriotas estadounidenses de arriba a abajo”, dijo Patel y agregó que bajo la administración de Trump el Gobierno “saldrá y encontrará a los conspiradores, no solo en el gobierno sino en los medios de comunicación”.

“Sí, vamos a ir a por la gente de los medios que mintió sobre los ciudadanos estadounidenses, que ayudó a Joe Biden a amañar las elecciones presidenciales: vamos a ir a por ustedes”, dijo.

Cuando Trump, durante su primer mandato, supuestamente consideró nombrar a Patel subdirector del FBI, el exsecretario de Justicia Bill Barr escribió en sus memorias que Patel “no tenía prácticamente ninguna experiencia que lo calificara para servir al más alto nivel de la agencia policial preeminente del mundo”, y agregó que Patel se convertiría en el número 2 del FBI “por encima de su cadáver”.

Ascenso a Washington

Patel, que se define a sí mismo como neoyorquino de nacimiento, fue educado en el hinduismo por sus padres inmigrantes, según cuenta en su libro. Escribió que creció siendo apolítico, pero que se hizo más de derechas durante sus estudios en la Universidad de Richmond. Esto, escribió, hizo que su eventual carrera como defensor público fuera un “ajuste extraño” y describió a sus colegas en ese campo como “la extrema izquierda de la izquierda”.

Patel se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pace en 2005 y, según su libro, trabajó durante unos nueve años como abogado de oficio en Florida. Pasó temporadas en la oficina del defensor público en el condado de Miami-Dade y en el Distrito Sur de Florida.

Patel luego pasó a trabajar como fiscal federal en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, según su libro. Lo calificó de “trabajo de ensueño” para cualquier abogado joven.

En el Departamento de Justicia, Patel supervisó el procesamiento de delincuentes vinculados a Al Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas, según un perfil del Departamento de Defensa. También actuó como oficial de enlace del departamento con el Mando Conjunto de Operaciones Especiales durante operaciones contra “objetivos terroristas de alto valor”.

Patel ha afirmado ser el “fiscal principal” en el caso del Departamento de Justicia contra los autores del ataque de 2012 a un complejo diplomático estadounidense en Bengasi (Libia), en el que murieron cuatro estadounidenses. Pero The New York Times informó en octubre que Patel era un funcionario subalterno en ese momento y no formaba parte del equipo del juicio.

En 2018, Patel pasó a trabajar como ayudante del representante Devin Nunes, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en ese momento. Patel desempeñó un papel clave en los esfuerzos de Nunes para desacreditar la investigación del FBI sobre Rusia en la campaña de Trump, incluido un polémico memorando clasificado que alegaba abusos del FBI en las órdenes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera sobre asesores de Trump.

Incorporación a la administración de Trump

En 2019, Patel pasó a trabajar para Trump en el Consejo de Seguridad Nacional antes de convertirse en jefe de gabinete del secretario de Defensa interino, Christopher Miller, hacia el final del primer mandato de Trump. Trump hizo que se hablara brevemente de Patel como posible reemplazo de la entonces directora de la CIA, Gina Haspel, a quien había considerado despedir después de las elecciones de 2020. Patel también estuvo a cargo de la transición del Pentágono durante el primer mandato de Trump, supervisando la coordinación con la administración entrante de Biden-Harris.

Patel también se vio envuelto en el caso de los documentos clasificados contra Trump, que ahora ha sido desestimado. Durante el verano de 2022, se convirtió en una de las personas designadas por Trump para interactuar con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia cuando ambos organismos trataron de recuperar los registros clasificados que Trump había guardado de su presidencia. Patel era uno de un puñado de asesores del entorno de Trump que podían tener riesgos legales relacionados con la situación de Mar-a-Lago, según informó entonces CNN, y compareció ante el jurado investigador que tenía el caso. Patel no fue acusado.

En 2021, también se reunió con la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque del 6 de enero en el Capitolio, que en aquel momento consideró que “hay razones de peso para creer” que Patel tenía información importante sobre cómo el Departamento de Defensa y la Casa Blanca se prepararon y respondieron al ataque.

En una declaración de entonces, Patel dijo que había comparecido ante el panel “para responder a las preguntas lo mejor que pueda”.

Después de Trump: libros infantiles y fundaciones

Patel, considerado incluso entre los leales a Trump como promotor de sí mismo implacable, ha utilizado su aparente cercanía con el presidente electo para sostener su imagen pública a través de libros y cargos en fundaciones y think tanks.

Desde el primer gobierno de Trump, Patel ha escrito una trilogía de libros infantiles titulada “The Plot Against the King”. El primer libro cuenta la historia de “Hillary Queenton y su astuto caballero”, quienes “difundieron mentiras de que el rey Donald había hecho trampas para convertirse en rey”. El segundo cuenta la historia de la “búsqueda de la verdad y el descubrimiento de pruebas de un terrible plan para elegir a Sleepy Joe en lugar del rey Donald el día de la elección”. Y su último libro, publicado en septiembre, cuenta la historia del “rey MAGA” en un viaje para “acabar con Comma-la-la-la y reclamar su trono”.

Patel fundó Fight With Kash —ahora Kash Foundation—, que se “dedica a proporcionar ayuda financiera a miembros en servicio activo y veteranos, fondos de defensa legal y programas educativos”, según la organización.

Patel —y su fundación— fueron objeto de escrutinio el año pasado después de que dos de los testigos del presidente republicano de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, dijeran que Patel había pagado sus honorarios legales en su misión de demostrar que el gobierno federal ha sido “convertido en un arma” contra los conservadores.

Según su fundación, Kash también forma parte del consejo de administración de Trump Media Technology Group, la empresa matriz de la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social.

Kash también ha sido miembro sénior de seguridad nacional e inteligencia en el Centro para la Renovación de Estados Unidis, un think tank fundado por Russell Vought, elegido por Trump para dirigir la Oficina de Gestión y Presupuesto y uno de los autores clave del conservador Proyecto 2025.