Corea del Sur tras intento fallido de declarar ley marcial, en vivo: última hora, protestas, reacciones y más

Algunos turistas que aterrizan en Corea del Sur no están preocupados tras la eliminación de la ley marcial

Los vuelos internacionales siguen aterrizando en Corea del Sur, sin una presencia de seguridad adicional evidente ni controles en el aeropuerto de Incheon, la principal puerta de entrada al país, después de que la ley marcial se implementara brevemente durante la noche.

Una turista, Sevara, que viajó desde Dubai, dijo que antes de salir de los Emiratos Árabes Unidos se sintió "un poco preocupada". Pero después de llegar al avión, se tranquilizó.

"La tripulación de cabina que trabaja en Emirates dijo que no había nada de qué preocuparse, que era como una cuestión del Gobierno, y crearon un poco de pánico en las redes sociales, no hay nada de qué preocuparse, solo para el Gobierno, y para los turistas no hay nada de qué preocuparse", dijo a Reuters.

Otro turista que visitó el país desde Singapur, Huang Peixing, dijo a Reuters que no estaba preocupado. "Creo en mi país y en Corea del Sur", dijo.