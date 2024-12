Última hora del terremoto de magnitud 7,0 en California, en vivo: noticias, daños y más

Alerta de tsunami en partes de California y Oregon

Se ha declaró una alerta de tsunami como consecuencia del reciente terremoto de magnitud 7,0 en la costa del norte de California.

Casi 5 millones de personas están bajo alerta de tsunami desde Davenport, California, hasta Douglas/Lane Line, Oregón, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. Esto incluye la zona de la bahía de San Francisco, Eureka, Fort Bragg y Crescent City, California.

La actividad del tsunami es probable que llegue a las costas más cercanas ahora, y llegarí a San Francisco en una hora. Se prevé que la actividad del tsunami comience en los siguientes lugares a las horas especificadas:

California

Fort Bragg: 11:10 a.m. (tiempo del pacífico)

Crescent City: 11:20 a.m.

San Francisco 12:10 p.m.

Oregon

Port Orford: 11:20 a.m. (tiempo del pacífico)

Brookings 11:25 a.m.

Charleston: 11:40 a.m.