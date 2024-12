Última hora de la caída del régimen de Assad en Siria: transición de poder, noticias y más

Israel bombardea activos militares sirios y avanza más allá de la zona de amortiguación

El colapso del régimen de Assad ha provocado una respuesta militar punitiva de Israel, que ha lanzado ataques aéreos en toda Siria y desplegado tropas terrestres dentro y más allá de una zona de amortiguación desmilitarizada establecida en 1974.

Un grupo activista sirio, The Voice of the Capital, dijo que las fuerzas israelíes habían avanzado hasta Beqaasem, a unos 25 kilómetros de Damasco y varios kilómetros más allá del lado sirio de la zona de amortiguación. CNN no pudo confirmar esa afirmación de forma independiente, pero la aldea se encuentra en las estribaciones sirias del Monte Hermón, que las fuerzas israelíes capturaron el domingo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que había ordenado al ejército que tomara esa "zona de separación" desmilitarizada entre los Altos del Golán ocupados por Israel y el resto de Siria.

Un portavoz del ejército israelí negó los informes de que las fuerzas "han avanzado o se están acercando a Damasco", pero dijo que el ejército estaba "posicionado dentro de la zona de amortiguación y en puntos defensivos cerca de la frontera para proteger las fronteras israelíes".

El ministro de Defensa de Israel dijo el lunes que el ejército israelí había avanzado más allá de la zona de amortiguación, pero no dijo hasta qué punto se habían adentrado las tropas en Siria.

Un equipo de CNN en Damasco escuchó fuertes explosiones durante la madrugada de este martes, una continuación de los ataques que comenzaron durante el fin de semana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dijo a los periodistas el lunes que Israel estaba actuando para evitar que las armas cayeran "en manos de extremistas".

Voice of the Capital dijo que la campaña de bombardeos nocturnos fue "la más violenta en Damasco en 15 años", y dijo que Israel había atacado centros del ejército sirio, milicias apoyadas por Irán, depósitos de armas estratégicas y batallones blindados.

Las imágenes tomadas por un periodista de la AFP en la base aérea de Mezzeh, al suroeste de Damasco, mostraron helicópteros militares sirios destruidos. Los ataques israelíes también parecen haber alcanzado la base naval siria de Latakia, en el oeste de Siria. Un fotógrafo de la AFP mostró la destrucción a gran escala de buques militares.