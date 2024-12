Aumento del salario mínimo en México para 2025: ¿qué cantidad será y cuándo entra en vigor?

Los 5 países con mejor salario mínimo en América Latina 1:42

(CNN Español) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el salario mínimo en el país aumentará 12% para 2025. A continuación, te decimos cómo quedaría, cuánto ha subido y lo que debes saber.

El salario mínimo general y de profesiones en México es la cantidad mínima de dinero que por ley un empleador debe pagar a un trabajador por cada jornada de trabajo. La cantidad la establece el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), que está conformado por delegados de trabajadores y del sector patronal de industrias y sectores como la manufactura, agricultura, energía, construcción y educación, así como del Gobierno.

"Es una metodología mexicana que se encontró influenciada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que yo creo que es bastante buena porque de alguna forma te ayuda a tener un umbral de salir de la pobreza", dice a CNN José Yuste, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios en Finanzas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Hasta 2018, solo existía un salario mínimo general para todo el país. El ingreso mínimo era de 88,36 pesos diarios (que entonces equivalían a unos US$ 4,47). A lo largo de los años posteriores, hubo varias revisiones salariales. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acordó elevar el salario mínimo a 248,90 pesos diarios (que equivalían a unos US$12,30). Con López Obrador, además, se creó un salario mínimo general para la zona fronteriza con Estados Unidos, que entró en vigor un año después.

"Es importante recordar que, previo al sexenio de López Obrador, el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en un 80% entre 1987 y 2017. Como el salario mínimo se mantuvo rezagado por más de 30 años, este incremento no afectó la inflación", detalla Héctor Usla, economista egresado de la UNAM, en entrevista con CNN.

A partir del 2019, el salario mínimo se dividió en dos zonas geográficas: la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) –que abarca 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas (fronterizos con EE.UU.)– y otro para el resto de entidades del país.

La ZLFN se instauró como parte del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio en turno, que incluía también la disminución de los precios, del impuesto sobre la renta y del IVA, con el fin de aprovechar la cercanía de las entidades fronterizas con Estados Unidos para impulsar el desarrollo económico y productivo de la región, aprovechando aspectos como bajos costos logísticos del comercio.

¿Cómo está el salario mínimo y cómo quedaría?

Actualmente, el salario mínimo en México es de 248,93 pesos diarios (unos US$ 12), es decir 7.467 pesos mensuales (unos US$ 361) en todo el país, a excepción de la Zona Libre de la Frontera Norte. En esa región, el salario mínimo es de 374,89 pesos diarios (unos US$ 18), o sea 11.246 pesos mensuales (unos US$ 540).

Con la propuesta del aumento de 12%, el salario mínimo quedaría en 278,80 pesos diarios (cerca de US$ 13,37), es decir 8.364 pesos (unos US$ 402) mensuales en casi todo el país, y en la ZLFN se ubicaría en 419,88 pesos diarios (poco más de US$ 20), o sea 12.596 pesos (unos US$ 605) mensuales. La cifra en dólares puede variar dependiendo del tipo de cambio.

El nuevo salario mínimo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

El salario mínimo ha tenido aumentos clave desde el 2018 a la fecha. En 2019, subió 16,2%; en 2020, un 20%; para 2021, el incremento fue de 15%; en 2022, de 22%; en 2024 fue de 20% y para el 2025 será de 12%.

Fuente: Secretaría del Trabajo, Conasami

Aunque el aumento del salario mínimo de 88,36 a 248,93 pesos diarios entre 2018 y 2024 –durante el Gobierno de López Obrador– representó un incremento sexenal de aproximadamente 110% en términos reales, una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, publicada en septiembre de 2024, expone que "la pobreza en México se comporta indiferente a los incrementos y decretos en papel al salario mínimo".

En 2012, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la población ocupada en pobreza extrema era al menos 34,3 millones de personas, quienes aun siendo activas laboralmente, sus ingresos no les alcanzaban para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR). Para 2024, poco antes del cierre del sexenio de López Obrador, llegó a 43,5 millones de personas, lo que indica un aumento de 4 millones de personas en la población ocupada en pobreza extrema (POPE), señala la investigacion del CAM.

Objetivo del Gobierno de Sheinbaum para el salario mínimo

Claudia Sheinbaum afirmó que su objetivo es que el salario mínimo llegue a 2,5 canastas básicas para el final de su sexenio, en 2030. El ingreso mínimo actualmente se encuentra en 1,6 canastas básicas. "Lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, y la idea es que sea gradual", dijo la mandataria en su conferencia de prensa del 3 de octubre.

Con el salario mínimo actual, que es de unos 7.467 pesos mensuales en gran parte del país, solo alcanza para comprar 1,6 canastas básicas al mes. Para lograr el objetivo de 2,5 canastas, se requeriría un salario mínimo de alrededor de 11.400 pesos mensuales.

El propósito de la canasta básica es contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulnerada por la pobreza, abasteciendo productos variados que aportan requerimientos nutricionales indispensables, según el Gobierno de México.

Pero ¿cuál es la relación de la canasta básica con el salario mínimo?

"Existe un vínculo muy importante entre el salario mínimo y la canasta básica, ya que mediante esta relación podemos determinar cuánto tenemos que trabajar para poder satisfacer nuestras necesidades básicas", señala Usla. "Por ejemplo, en 1987 se necesitaba trabajar alrededor de cinco horas para comprar una canasta básica, mientras que en 2017 tenías que trabajar poco más de un día completo para poder adquirirla".

Otro punto que debe tomarse en cuenta es la inflación, que de acuerdo con el Banco de México (Banxico), tiene efectos importantes en el nivel de vida y en la pobreza al reducir el poder adquisitivo de la población, siendo los hogares de menores ingresos los que están más expuestos.

El pasado mes de noviembre, la inflación general anual interanual se ubicó en 4,55%, según el Inegi, pero ha tenido algunos repuntes importantes en los últimos dos años, entre ellos, el de enero de 2023 cuando se ubicó en 7,91% y en julio de 2024 en 5,57%, de acuerdo con Banxico. Para tener una idea de una inflación relativamente controlada, podemos tomar en cuenta el objetivo de inflación de Banxico, que es del 3%, con un rango de variabilidad de más/menos 1%.

"La canasta básica siempre tiene que estar por encima de la inflación; de tal manera que lo que tú ganes, esté por encima de la inflación y te alcance para adquirirla, explica Yuste. "La peor política salarial es tener inflación porque te come tu salario fijo y pierdes poder adquisitivo".

El economista confía en que este aumento gradual, objetivo del Gobierno de Sheinbaum, se verá reflejado en los bolsillos de los mexicanos; sin embargo, dice que "debe complementarse con subsidios o ayudas fiscales a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), ya que puede hacérseles caro contratar a un asalariado de manera formal, lo que derivaría en aumento de la informalidad, en la que se encuentra el 54% de los trabajadores del país".

Añade que, pese a que este aumento podría beneficiar a México ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca porque "su Gobierno pedirá que no se compita con el costo bajo de mano de obra", el salario en las entidades fronterizas "empieza a estar muy elevado y valdría la pena revisarlo más adelante".