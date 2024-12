Premios The Best FIFA 2024, en vivo: ganadores y ceremonia

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez ganó este martes el Premio The Best a Mejor Guardameta 2024.

Con esto, Martínez vuelve a ganar el galardón que le fue concedido en 2022 (y que en 2023 fue otorgado al brasileño Emerson).

Dibu's done it again.

Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! 🧤🧤

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024