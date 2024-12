Última hora del veredicto en el juicio por la violación masiva de Giselle Pelicot, en vivo: noticias, sentencias y más

Esto es lo que se espera hoy en el juicio Pelicot

Los veredictos y sentencias para los 49 hombres acusados de violar a Gisele Pelicot podrían llegar tan pronto como a las 9:30 a.m. (3:30 a.m. ET) de este jueves por la mañana.

El que fuera su marido durante 50 años, Dominique Pelicot, admitió durante el juicio haber reclutado a más de 70 hombres para presuntamente violarla durante un periodo de 10 años.

Durante las últimas 11 semanas, los medios de comunicación franceses y de todo el mundo, así como el público, abarrotaron la sala principal del Palacio de Justicia de la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia.

Los cinco jueces que presiden el caso emitirán sus veredictos mediante votación secreta, cuyos resultados serán leídos ante el tribunal por el juez principal, Roger Arata.

Arata advirtió de que, aunque el objetivo de los jueces es emitir el veredicto este jueves por la mañana, el calendario es puramente “teórico”, y él y sus colegas no abandonarán la sala de deliberaciones hasta que se haya tomado una decisión.

Si se produce un retraso, es probable que los veredictos se aplacen hasta el jueves por la tarde o el viernes.

.

Dominique Pelicot ya está ante el tribunal mientras se acerca el veredicto en el juicio por violación masiva

Dominique Pelicot se encuentra ya en la sala del tribunal donde se espera que sea sentenciado hoy por violar presuntamente en repetidas ocasiones, y reclutar a extraños para abusar, de su entonces esposa fuertemente sedada, Gisèle Pelicot, en el transcurso de una década. Se declaró culpable.

Los familiares se encuentran hoy en el tribunal para conocer el destino de Pelicot. Una mujer llora.