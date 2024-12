Última hora de la muerte del expresidente de EE.UU. Jimmy Carter: noticias, reacciones y más

Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002

El expresidente Jimmy Carter ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la paz y los derechos humanos en todo el mundo en 2002.

Carter recibió elogios a lo largo de su vida por sus incansables esfuerzos, tanto como presidente como después de dejar el cargo, al tratar de llevar la paz a lugares desde Haití hasta Corea del Norte.

En 2002, el Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco miembros, elogió las décadas de “esfuerzo incansable” de Carter para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promover la democracia y los derechos humanos y promover el desarrollo económico y social.

Carter le dijo a CNN que el comité lo llamó a las 4:30 a.m. ET, unos 30 minutos antes de lo que normalmente se levantaba. Dijo que no le importaba que lo despertaran temprano.

“Obviamente, estoy muy agradecido al Comité Nobel por haberme elegido. Creo que han anunciado muy claramente que el trabajo del Centro Carter ha sido una maravillosa contribución al mundo durante los últimos 20 años”, afirmó.

Fue nominado reiteradas veces para el premio, dotado con US$ 1 millón, y estuvo cerca de ganarlo en 1978, cuando reunió al primer ministro de Israel Menachem Begin y al presidente de Egipto Anwar Sadat para firmar el acuerdo de paz de Camp David, pero su presidencia flaqueó bajo el peso de la crisis de los rehenes en Irán.

En ese momento, Carter dijo en una conferencia de prensa que donaría la mayor parte del premio de US$ 1 millón al Centro Carter, que fundó después de perder su candidatura a la reelección en 1980 ante Ronald Reagan. Dijo que compartía el honor con su esposa, Rosalynn, y el personal del Centro Carter.

“Cuando dejé la Casa Blanca era un hombre bastante joven y me di cuenta de que tal vez me quedaban 25 años más de vida activa”, dijo Carter, “así que aprovechamos la influencia que tuve como expresidente de la nación más grande del mundo y decidimos llenar vacíos”.

Carter viajó por todo el mundo supervisando elecciones, promoviendo los derechos humanos y ayudando a proporcionar atención sanitaria y alimentos a los pobres del mundo.