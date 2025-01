Incendios en Los Ángeles, California, en vivo: última hora y noticias

La NFL moverá el partido de playoffs del lunes si es necesario, dice la organización

Las ligas deportivas profesionales y los programas deportivos universitarios continúan monitoreando los acontecimientos en el área de Los Ángeles. Algunos eventos fueros pospuestos y otros aún según lo programado.

NFL: La liga todavía está preparando el SoFi Stadium en Inglewood, en el suroeste del condado de Los Ángeles, para la ronda de comodines de los playoffs del lunes entre Los Angeles Rams y Minnesota Vikings, dijo en un comunicado este miércoles por la noche. Si se necesitara un cambio de ubicación, el juego se trasladaría el lunes por la noche al State Farm Stadium en Glendale, Arizona, dijo.

NHL: El partido en casa de Los Angeles Kings contra Calgary Flames se pospuso el miércoles por la noche, dijo la liga, y agregó que se anunciará una fecha de recuperación tan pronto como se confirme.

NBA: Los Angeles Lakers recibirán a los Charlotte Hornets en el Crypto.com Arena, el mismo recinto que utilizan los Kings, esta noche a las 10:30 a.m. ET. La decisión sobre si se pospone o no el partido la tomará la liga.

Universidad Pepperdine: El partido de baloncesto femenino programado para hoy contra Portland se pospuso debido al incendio de Palisades y al acceso restringido al campus, anunció el miércoles el departamento de atletismo de la escuela. Las escuelas están coordinando con la Conferencia de la Costa Oeste para reprogramar el juego.