Toma de posesión del presidente de Venezuela, en vivo: última hora de Maduro y Gónzalez

Colombia dice que no reconoce los resultados electorales en Venezuela pero mantendrá la relación bilateral

El Gobierno de Colombia no reconoce los resultados electorales del 28 de julio en Venezuela, en los que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador, pero mantendrá la relación bilateral por los nexos que tiene con el país vecino, dijo este jueves el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo.

Mediante un mensaje en video, difundido por la Cancillería de Colombia un día antes de la juramentación de Maduro este viernes para un nuevo mandato, Murillo expuso que su Gobierno no valida el resultado electoral de Venezuela porque considera que no hubo comicios “libres” y, por esa razón, el presidente Gustavo Petro decidió no acudir a la ceremonia de investidura de Maduro.

Pese a esto, agregó Murillo, Colombia mantendrá sus relaciones diplomáticas con Venezuela y buscará contribuir a la estabilidad de la región. Para ello, sostuvo, es necesario que las autoridades venezolanas “brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social”.

“Debido a la estrecha relación económica, comercial, social, cultural, humana y de seguridad que impacta a ciudadanos de ambos países, Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales”, dijo.

“Cerrar fronteras y romper relación con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país, especialmente a los millones de colombianos que viven en la frontera”, agregó.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, de acuerdo con datos de la Cancillería colombiana. Además, de los 7,9 millones de migrantes venezolanos que hay en el mundo según la ONU, Colombia es el país que alberga la mayor cantidad.

Las declaraciones del canciller de Colombia se suman a las reacciones que el proceso electoral de Venezuela ha generado en la comunidad internacional. Mientras algunos países respaldan a Maduro y lo han felicitado por su reelección —como Cuba, Nicaragua, Rusia, Bolivia y Honduras—, otros —como Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Chile y recientemente Canadá— desconocen los resultados y consideran al opositor Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador de la contienda.