Resumen de noticias de incendios en Los Ángeles, California del 13 de enero de 2025

Primero perdió su cobertura de seguro tradicional, luego perdió su casa

“Mi casa era lo que esperaba dejarles a mis hijos. Y ahora, eso se ha ido”, dijo Peggy Holter a CNN este lunes.

Holter dijo que ha vivido en un condominio en Palisades Drive en el oeste de Los Ángeles, a un par de millas de Sunset Boulevard, desde 1978. Se vio obligada a evacuar después del incendio de Palisades la semana pasada.

“Fue terrible, pero en cierto nivel simplemente asumí, ‘Oh, todo estará bien’, ¿sabes? Y luego no estuvo bien. Y nuestro lugar, nuestro pequeño grupo de condominios, sobrevivió durante aproximadamente 24 horas, y luego vino otra explosión y los arrasó a todos”, dijo Holter a Sara Sidner de CNN.

Holter dice que ha rebotado entre diferentes opciones de cobertura de seguro para su condominio a lo largo de los años, pero recientemente las compañías cancelaron la cobertura para su condominio o se negaron a cubrirlo, una experiencia cada vez más común en California a medida que las compañías de seguros retiran las ofertas en partes del estado con riesgo de incendios forestales.

Ella tiene cobertura bajo un Plan FAIR de California, dijo. La Asociación del Plan FAIR de California, que se describe a sí misma como "una red de seguridad temporal", es un grupo de aseguradoras de California que proporciona cobertura básica contra incendios para propiedades de alto riesgo cuando las aseguradoras tradicionales no lo hacen. Pero es probable que no cubra el valor total de su casa, dijo.

"Para un grupo de 36 unidades, hay US$ 20 millones, que es aproximadamente medio millón cada una. Y los condominios allí ahora se venden por US$ 1,2, US$ 1,3 millones, y eso es solo el condominio. No cubre nada de lo que tienes adentro", dijo Holter.

California "debería tener leyes que digan que las compañías no pueden simplemente dejarte sin cobertura cuando no hay alternativas", dijo. “Es una locura”.

Holter dijo que lo que más extrañará es lo que había dentro del condominio.

“Lo que más extraño son todas las fotografías de la vida de todos mis hijos, y mis viajes y cosas así”, dijo Holter. “Eso ya no está”.