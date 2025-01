Incendios en Los Ángeles, California, en vivo: última hora y noticias

El jefe de sección del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Ken Haskett, pidió “paciencia” y “delicadeza” cuando se le preguntó cuándo se espera que la gente regrese a casa para evaluar lo que queda de los escombros.

La inspección de daños está lejos de terminar, dijo.“Calculamos que más de 5.000 viviendas han sido destruidas solo en Palisades”, dijo Haskett. “Es devastador”.“La infraestructura está destruida. Estamos en un desastre”, dijo. “Esto es algo… al menos en mi historia… que no he visto desde que nací. Son combustibles que no se queman desde los años 50”.

Haskett dice que se espera que la ciudad y el estado “logren alguna reforma” que hará que los edificios sean más fuertes y más resistentes a este tipo de desastres.“Doy gracias a la gente, por favor, y pido paciencia: vamos a hacer esto lo más rápido posible”.