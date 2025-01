Última hora de la guerra entre Israel y Hamas: noticias del cese del fuego, liberación de rehenes y más

Comienza el cese al fuego entre Israel y Hamas

El alto el fuego en Gaza comenzó ahora, según informó la Oficina del Primer Ministro de Israel en un comunicado.

La tregua comenzó a las 11:15 a.m. (4:15 a.m. ET). Se retrasó casi tres horas después de que Hamas dijera que hubo un retraso "técnico" en la entrega de los nombres de tres rehenes que iban a ser liberados a Israel el domingo.

Los ataques israelíes después de la hora originalmente planeada para el inicio del alto el fuego, las 8:30 a.m. (1:30 a.m. ET), mataron al menos a 13 palestinos y dejaron 30 heridos, según informaron funcionarios hospitalarios y de defensa civil.