Última hora de la guerra entre Israel y Hamas: noticias del cese del fuego, liberación de rehenes y más

Palestinos liberados dicen que fueron tratados “como animales” en prisión israelí

Los prisioneros palestinos liberados como parte del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes dijeron el domingo que estuvieron retenidos en condiciones horribles en una cárcel israelí en la Ribera Occidental ocupada.

Los autobuses que transportaban a 90 palestinos liberados de la prisión de Ofer fueron recibidos por grandes multitudes, que vitoreaban y ondeaban banderas, y en videos se veían escenas de júbilo y reencuentros emotivos mientras abrazaban a sus familias.

"Dejé el infierno y ahora estoy en el cielo, hemos salido del infierno", dijo a Reuters el preso liberado Abdelaziz Atawneh Atawneh.

“Nos violaban, nos golpeaban, nos disparaban gas lacrimógeno. Nos contaban con la cabeza en el suelo. De repente entraban en las celdas y nos disparaban gas. Nos decían malas palabras. No había comida, ni dulces, ni sal. No había nada”.

Se espera que Israel libere a casi 2.000 prisioneros palestinos en las próximas seis semanas durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego. La mayoría de los liberados el domingo eran mujeres y adolescentes.

“Libertad, libertad, solíamos ver el cielo a través de pequeños cuadrados. Solía ​​decir que esperaba ver el cielo sin esos cuadrados”, dijo a Reuters Rose Khwais, una prisionera liberada de 18 años.

Khwais dijo que los guardias penitenciarios israelíes trataban a los reclusos palestinos “como animales”.

“Nos sacaban de las celdas como gallinas y luego nos devolvían a nuestras celdas”, dijo.

“No nos trataron bien, no había buena comida, no había tratamiento médico. Tenía síntomas de un derrame cerebral, líquido alrededor del corazón y también problemas de presión arterial. No tenía miedo de las enfermedades, me preocupaba que mi familia supiera que me había enfermado”.