FOTOS | El último home run

Tres hombres decidieron luchar por un sueño: llegar a las Grandes Ligas. Pero eso implicó muchos sacrificios: dejar su natal Cuba y con ello, familia, amigos, costumbres e incluso su idioma. Al llegar a Estados Unidos, se enfrentaron no solo a una cultura muy distinta a la suya, sino que también debieron encarar la segregación racial de la década de los 60. Gracias a su talento, dedicación y empeño lograron grandes resultados y se convirtieron en leyendas del béisbol. Luis Tiant, Tony Oliva y Saturnino Orestes “Minnie” Miñoso fueron ídolos no solo de Cuba, sino de toda una generación que vio en ellos la cristalización del “sueño americano”. A pesar de sus estadísticas y logros, no han logrado que sus nombres sean plasmados en el codiciado Salón de la Fama de la MLB.