Ellen DeGeneres planea terminar su programa de entrevistas diurno en 2022. Esta noticia llega después de una temporada impactada por la pandemia. "The Ellen DeGeneres Show" pausó brevemente cuando DeGeneres fue diagnosticada con covid-19 en diciembre. También se realizaron cambios de personal durante el verano pasado después de que algunos productores estuvieran bajo escrutinio por crear un entorno de trabajo tóxico. Cuando su programa regresó en septiembre para el estreno de la temporada 18, DeGeneres habló sobre los reportes negativos y dijo que ella estaba asumiendo “responsabilidad” y que “lamentaba” que alguien tuviera una experiencia negativa detrás de escena. El 12 de mayo, DeGeneres le dijo a The Hollywood Reporter que el drama que rodea a su programa no es la razón de su partida, pero definitivamente la impactó.El programa ha ganado 64 premios Emmy diurnos.