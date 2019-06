A finales del gobierno del presidente Barack Obama se anunció que se modificaría el billete de US$ 20, ya no se vería al presidente Andrew Jackson sino a Harriet Tubman, una luchadora por la libertad de los esclavos en EE.UU. El inspector general del Departamento del Tesoro va a revisar para determinar si la decisión de no modificar el billete fue una decisión política más que una decisión técnica. Debido a las pesquisas, no se podrá hacer algún cambio sino hasta después de los años 2024-2025. Más en Directo USA.