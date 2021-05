México buscará una empresa internacional para investigar qué provocó el accidente en el metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se busca una empresa de peritaje internacional para determinar las causas del accidente de la Línea 12 del metro. «No podemos decir nada hasta que no tengamos peritajes. Especular sobre qué pasó no ayuda a nadie», mencionó Sheinbaum. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ocultará absolutamente nada del accidente.