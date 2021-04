La secretaria de Prensa de la Casa Blanca informó este martes que el presidente Joe Biden no ve una solución militar en Afganistán y que, por ello, saldrán las tropas de EE.UU. a partir de mayo. La administración de Biden espera que para el 11 de septiembre ya no haya militares estadounidenses en dicho país. El Gobierno de Estados Unidos justificó su decisión con base en el elevado costo de esta guerra: US$ 825.000 millones, 2.218 militares muertos en apoyo a operaciones afganas y más de 20.000 heridos.