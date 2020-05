La casa de subastas Sotheby’s tenía hasta este domingo en su catálogo unos zapatos originales del exbasquetbolista Michael Jordan, con los que empezó a construir su leyenda en la NBA. Sotheby’s, una de las firmas más prestigiosas en el campo de las subastas, calculó la venta del artículo entre US$ 120.000 y US$ 150.000, pero el mejor postor terminó pagando US$ 560.000 por el calzado deportivo.