Aunque no le da ninguna risa, el presidente Donald Trump parece no perderse el popular programa humorístico Saturday Night Live. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, el mandatario se quejó de la parodia relacionada con su declaración de emergencia nacional, interpretada por el actor Alec Baldwin en la última emisión. A través de Twitter, Trump indicó que se trató de un ataque contra los republicanos y se preguntó por qué no había consecuencias. Baldwin, por su parte, no demoró en responder alegando que el tuit del mandatario constituye una amenaza a su seguridad y a la de su familia.