Ocasio-Cortez no tiene dinero para pagar alquiler en Washington

The New York Times reportó que Alexandria Ocasio-Cortez, la mujer más joven en llegar a la Cámara de Representantes, no tiene dinero para pagar el alquiler de un apartamento en Washington hasta que reciba su primer salario, cuando asuma su cargo en enero. Ocasio le dijo al periódico que estuvo ahorrando desde antes de renunciar a su puesto en un restaurante para meterse de lleno a la campaña, para enfrentar estos meses sin ingresos.